В России кандидатов в водители проверят на хронический алкоголизм

Кандидатам на получение водительских правд необходимо будет сдавать анализы на хронический алкоголизм и на наличие в организме запрещённых веществ, в частности опиатов, каннабиноидов, кокаина и метадона. Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на проект приказа Минздрава.

В документе уточняется, что желающим получить права придётся сдать тесты мочи и крови. Дополнительные исследования гражданам предстоит пройти, если врач заметил признаки хронического алкоголизма или наркозависимости. Конкретные методы выявления болезни в проекте указа не оговариваются.

Для водителей, возвращающих права после лишения, такая процедура станет обязательной.

"КоммерсантЪ" пишет, что в 2019 году Минздрав уже предлагал такие меры, но их раскритиковал президент России. В МВД России новый проект указа пока не комментировали. По данным газеты, поправки находятся в правительстве и в Госдуму их пока не вносили.

В прошлом году водительские удостоверения получили более миллиона человек. Около пяти миллионов удостоверений было выдано взамен просроченных и украденных.