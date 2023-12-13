Кассационный суд оставил в силе приговор Яшину

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор политику Илье Яшину, осуждённому на 8,5 лет колонии по статье о так называемых фейках об армии. Об этом сообщает "Сота".

Яшин был арестован летом прошлого года. Его обвинили в распространении недостоверных сведений о российской армии из-за ролика на его ютьюб-канале о событиях в Буче, где во время российской оккупации в марте 2022 года были убиты мирные жители.

Защита настаивала, что называть распространённую Яшиным информацию нельзя называть заведомо ложной, поскольку он высказывал собственное мнение, а также приводил утверждения как украиской, так и российской сторон.

Яшин участвовал в заседании по видеосвязи из колонии, где он сейчас находится. В своём выступлении он в частности выступил против войны в Украине.

Судья несколько раз прерывал его, в том числе в связи со словом "война". Он потребовал от Яшина: "называйте специальную военную операцию так, а не так как вы её назвали". Официально российское вторжение в Украину и боевые действия в этой стране российские власти называют специальной военной операцией, при этом представители властей нередко говорят о происходящем, как о "войне", не неся за это никакой ответственности (формального состояния войны между Россией и Украиной нет).

Помимо прочего, Яшин отметил, что осуждён по сути за то, что поставил под сомнение утверждения российских государственных служащих, в частности представителя Минобороны Конашенкова. "С какой, собственно, стати мы должны верить правительственным чиновникам на слово? Это что – боги или святые апостолы? Их слова отливаются в граните или приравниваются к библейским заповедям? С какой стати государство запрещает нам оспаривать заявления представителей власти?" - задался вопросом оппозиционер.

Илья Яшин был осуждён в декабре 2022 года. Осенью его этапировали в колонию в Смоленской области. Там его недавно перевели в барак строгих условий содержания. Это случилось сразу после того, как Яшин отбыл пять суток в штрафном изоляторе (ШИЗО). Взыскание было наложено на него, когда он отказался участвовать в строительстве новых бараков, попросив заменить это другой работой.

О переводе Яшина на строгие условия содержания сообщил его адвокат Михаил Бирюков. Он уточнил, что Яшин изолирован от основной массы заключённых и содержится вместе с четырьмя "злостными нарушителями режима". Также он ограничен в праве звонить родным, сокращено число его свиданий и передач.