Илью Яшина в колонии поместили в ШИЗО на пять суток

Оппозиционного политика Илью Яшина, который находится в исправительной колонии по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии, отправили на пять суток в штрафной изолятор (ШИЗО). Как сообщил сам Яшин, поводом для взыскания стал его отказ участвовать в строительстве новвых лагерных бараков.
"Я объяснил комиссии свою позицию: к труду отношусь положительно, работать готов, но строить тюрьмы и бараки в стране, где каждый день растёт число политзаключённых, не стану – это противоречит моим убеждениям. Привилегий, однако, не требую и прошу трудоустроить меня на обычную работу в лагерной промзоне: например, в цех по производству железобетонных изделий или на деревообработку", - написал Яшин в своём телеграм-канале.
После этого на него был составлен акт об отказе работать и наложено взыскание.
Яшин упоминает, что дисциплинарная комиссия собралась через несколько часов после судебного заседания, на котором ему присудили штраф за отказ маркировать свои публикации "плашкой иноагента". Выступая в суде, политик назвал требование к "несогласным" маркировать свои заявления "фашистской практикой" и заявил, что бвиняет президента России Владимира Путина в предательстве интересов страны. Он пишет, что ожидал такого развития событий после своей речи.
- Илья Яшин был арестован в июле 2022 года и осуждён на восемь с половиной лет колонии по статье о так называемых фейках про российскую армию. Вскоре после ареста был внесён Минюстом России в реестр "иностранных агентов".
- Помещение заключённых оппозиционеров в ШИЗО широко распространено в российских тюрьмах и колониях. Так, Алексей Навальный был помещён в ШИЗО уже 23 раза, при этом часто его отправляют туда в тот же день, когда заканчивается срок предыдущего взыскания. Владимир Кара-Мурза был в ШИЗО уже пять раз. Поводами для взысканий являются мелкие нарушения режима - например, расстёгнутая пуговица на робе или нахождение на койке после команды "подъём".
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