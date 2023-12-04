Илью Яшина в колонии поместили в ШИЗО на пять суток

Оппозиционного политика Илью Яшина, который находится в исправительной колонии по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии, отправили на пять суток в штрафной изолятор (ШИЗО). Как сообщил сам Яшин, поводом для взыскания стал его отказ участвовать в строительстве новвых лагерных бараков.

"Я объяснил комиссии свою позицию: к труду отношусь положительно, работать готов, но строить тюрьмы и бараки в стране, где каждый день растёт число политзаключённых, не стану – это противоречит моим убеждениям. Привилегий, однако, не требую и прошу трудоустроить меня на обычную работу в лагерной промзоне: например, в цех по производству железобетонных изделий или на деревообработку", - написал Яшин в своём телеграм-канале.

После этого на него был составлен акт об отказе работать и наложено взыскание.

Яшин упоминает, что дисциплинарная комиссия собралась через несколько часов после судебного заседания, на котором ему присудили штраф за отказ маркировать свои публикации "плашкой иноагента". Выступая в суде, политик назвал требование к "несогласным" маркировать свои заявления "фашистской практикой" и заявил, что бвиняет президента России Владимира Путина в предательстве интересов страны. Он пишет, что ожидал такого развития событий после своей речи.