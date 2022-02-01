Кассационный суд отменил приговор оппозиционеру за клип Rammstein

Кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отменил апелляционное решение по делу Андрея Боровикова, которого приговорили к двум с половиной годам лишения свободы из-за клипа группы Rammstein. Дело направили на новое рассмотрение в Архангельский областной суд в ином составе. Об этом сообщают "Сетевые свободы".

В апреле 2021 года суд в Архангельске приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима местного оппозиционера и соратника Алексея Навального Андрея Боровикова. Его признали виновным в распространении порнографии из-за репоста клипа на песню "Pussy" группы Rammstein.

Боровиков вину не признал, назвав дело политически мотивированным. Клип на песню Rammstein активист опубликовал в своих видеозаписях во "ВКонтакте" ещё в 2014 году и никак его не распространял. Уголовное дело на активиста завели в сентябре 2020 года. Экспертиза, заказанная следствием, признала, что в клипе Rammstein содержатся порнографические сцены. По словам Боровикова, свидетели по делу сотрудничали с полицией.

В 2019 году Боровиков, который организовывал акции протеста в Архангельске, в частности против мусорного полигона в Шиесе, был осуждён по так называемой "дадинской" статье – за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Он стал третьим человеком в России, осуждённым по этой статье. Его приговорили к 400 часам обязательных работ.