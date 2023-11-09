Каталонские сепаратисты поддержат социалистов в обмен на амнистию

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании социалист Педро Санчес в четверг объявил о намерении бороться за создание нового правительства - при поддержке партии каталонских сепаратистов во главе Карлесом Пучдемоном. Как сообщает Reuters, испанская оппозиция сочла сделку "унизительной".

В пакет договоренностей между Санчесом и Пучдемоном включено условие о предоставление амнистии бывшим руководителям сепаратистских акций за независимость Каталонии в 2017 году. Лидером массовых демонстраций был тогда Карлес Пучдемон. Через несколько дней после подавления Мадридом сепаратиских демонстраций, Пучдемон отправился в добровольную ссылку и провел несколько лет в Бельгии, скрываясь от испанских правоохранительных органов.

В четверг в Мадриде было совершено покушение на каталонца Алехо-Видаль Куадраса. 78-летний политик получил огнестрельное ранение в лицо, сообщает Би-би-си. В прошлом он возглавлял отделение Народной партии в Каталонии и основал ультраправую партию Vox. Куадрас резко осудил предложение об амнистии, назвав его "позорным пактом", который превратит Испанию в "тоталитарную тиранию".