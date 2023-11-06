Глава администрации бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона Жозеп Льюис Алай рассчитывал получить финансирование на содержание политика у лидера российской организованной преступности, вора в законе Захария Калашова, известного по прозвищу Шакро Молодой. Об этом свидетельствует полицейский отчёт, имеющийся в распоряжении испанского издания El Debate.

Сообщения Алая были перехвачены одной из полицейских служб Испании, Гражданской гвардией, в 2020 году. Как утверждается в публикации, с помощью денег от Калашова Алай рассчитывал оплачивать дом Пучдемона в Бельгии. Тот скрывался в стране от испанских властей после неудачной попытки провозглашения независимости Каталонии в 2017 году.

Как утверждает El Debate, Алай обсуждал идею контакта с Калашовым с адвокатом Пучдемона Гонсало Бойе и россиянином Александром Дмитриенко. Министерство юстиции Испании называет его агентом одной из российских разведслужб, имеющим контакты с "с некоторыми лидерами криминального мира российского происхождения". Дмитриенко оба утверждения отрицает.

О возможной связи Алая с Калашовым ранее писала испанская газета El Confidencial. По ее данным, Пучдемон обсуждал россиянина в переписке с Бойе. Из двух публикаций не ясно, идёт ли речь об одной и той же перехваченной переписке, или о разных сообщениях.

70-летнего Захария Калашова специализирующиеся на криминальных новостях СМИ неоднократно называли "боссом боссов" российской организованной преступности или как минимум человеком, претендующим на эту роль. В 2016 году он был задержан в Москве по подозрению в вымогательстве. В 2018 году он был приговорён к 9 годам и 10 месяцев колонии. В обвинительном заключении он был назван "лидером российского криминального мира". С февраля 2019 года он отбывает срок в ИК №2 в Краснодарском крае.

В материале El Debate не сказано, как Алай рассчитывал связаться с Калашовым в колонии. Сам политик сейчас занимает должность главы секретариата Пучдемона - как бывшего главы Каталонии. Офис финансируется за счёт государственных средств. Он и Пучдемон любые связи с Россией отрицают.

В 2021 году газета The New York Times писала, что адвокат Пучдемона мог встречаться в Москве с вором в законе Василием Христофоровым (Васей Воскресом), которого Калашов "короновал" в 2021 году.