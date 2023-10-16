Катар выступил как посредник при возвращении детей из РФ в Украину

Катар - влиятельное на международной арене государство Персидского залива - выступает в качестве посредника при возвращении в Украину детей, вывезенных на территорию России после начала широкомасштабного российского военного вторжения. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей катарских властей, благодаря специально созданному механизму с участием Катара одного ребёнка - семилетнего мальчика - уже удалось передать бабушке. Ожидается, что на этой неделе в Украину вернутся ещё трое детей, ранее вывезенных в Россию.

Именно в связи с вывозом детей Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина - прокуроры считают, что речь идёт о насильственной депортации. Украина придерживается такого же мнения, российские власти утверждают, что "спасали" детей от боевых действий. По данным украинских властей, всего в Россию без согласия родителей или опекунов вывезли более 19 тысяч детей, вернуть удалось только несколько сот.

Как сообщает Reuters, переговоры с участием Катара, России и Украины шли несколько месяцев и держались в секрете. Сообщается, что в переговорах участвовала в том числе уполномоченная по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова, в отношении которой МУС тоже выдал ордер на арест. Ответственный за процесс министр правительства Катара назвал передачу четырёх детей "только первым шагом". При этом остаётся неясным, сколько детей может быть возвращено в Украину при помощи катарской инициативы.

Львова-Белова сообщала о встрече с послом Катара в России Ахмедом Бен Насером Бен Джасемом Аль Тани в начале июля этого года, - отмечает РБК. При этом она писала, что рассказала дипломату о мерах по "воссоединению детей и родителей, разлучившихся в период СВО". Последнее сообщение Reuters власти России и Украины пока не комментировали.

Украинские власти обвиняют Россию в насильственном перемещении детей и их индоктринации в России с целью лишить украинской идентичности. Представители российских властей заявляли, что готовы вернуть детей родственникам в случае их обращения, при этом подчёркивая, что часть детей - это воспитанники детских домов. Кроме того, российские власти объявили об аннексии регионов Украины, откуда вывозили детей, а Владимир Путин распорядился об упрощённом порядке их принятия в гражданство России.