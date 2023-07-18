Эр-Рияд и Анкара ведут переговоры о вывозе из России украинских детей

Саудовская Аравия и Турция пытаются заключить соглашение о возвращении украинских детей, вывезенных в Россию. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их данным издания, переговоры длятся уже несколько месяцев.

Страны-посредники пытаются найти вариант компромиссной сделки для Украины и России, пишет издание. Эр-Рияд и Анкара надеются, что их коммуникации со сторонами конфликта смогут превратиться в каналы для потенциальных мирных переговоров и прекращения войны.

По словам двух собеседников Financial Times, в обсуждениях также участвует российский бизнесмен Роман Абрамович – в качестве неофициального представителя Москвы.

Российские и украинские чиновники не обсуждают сделку друг с другом напрямую, в отличие от прошлых переговоров по обмену пленными или о прекращении огня. Это подчёркивает сложность процесса репатриации украинских детей.

По словам дипломата, знакомого с ходом переговоров, вопрос о перемещённых с неподконтрольных Киеву украинских детях на закрытой встрече стран "Большой двадцатки" в Копенгагене в июне подняла Саудовская Аравия. По словам источника, западные страны поддержали дальнейшее участие Эр-Рияда в переговорах о возвращении украинских детей на родину.

По данным украинской стороны, Россия могла вывезти на свою территорию около 20 тысяч несовершеннолетних украинцев. Гуманитарная лаборатория Йельского университета сообщает, что в Россию за время войны были перемещены не менее шести тысяч детей. Москва называет ещё меньшее число, уточняет издание.

Как ранее писали "Важные истории" со ссылкой на отчет о деятельности правительства Ростовской области за 2022 год, российские власти могли передать под "предварительную опеку" 1184 украинских ребенка. Это в три раза больше, чем публично заявляла уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Financial Times обращает внимание, что ни одна из сторон не вела централизованного учёта вывезенных детей, а различные обстоятельства, при которых несовершеннолетние оказались в России, затрудняют проведение полного подсчёта. Цель переговорщиков состоит в том, чтобы сосчитать всех несовершеннолетних, а затем найти лучшее решение для каждого ребёнка, отмечает собеседник издания.

Источники Financial Times утверждают, что часть украинских детей в России записали в так называемые патриотические классы, где на уроках говорят, что украинской нации никогда не существовало, а Москва ведет "войну против нацизма". Киев называет такие действия российской стороны формой геноцида. Россия все обвинения отвергает.

Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконном вывозе украинских детей с неподконтрольных Киеву территорий Украины.

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