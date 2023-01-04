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Cпецслужба Казахстана сообщила о задержании членов крупной банды в арендованном Россией Байконуре

Город Байконур, архивное фото

Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании в стране 18 членов преступной группировки, действовавшей в городе Байконур. Город арендован Россией вместе с расположенным поблизости космодромом. По сообщению КНБ, в операции участвовали и российские ФСБ и МВД.

Как сообщили в КНБ, одновременные задержания прошли в Астане, Кызылорде и Конаеве (в этом городе расположена крупная игорная зона). Всего в рамках спецоперации задержано 18 лидеров и активных членов ОПГ, у которых изъяты огнестрельное оружие и деньги. Утверждается, что подозреваемые причастны к похищениям людей, вымогательству, вооружённым нападениям и кражам.

Ведомство утверждает, что задержанная банда причастна к перестрелке в сентябре 2022 года в Байконуре, в результате которой погиб случайный прохожий. Издание Tengrinews тогда писало, что стрельба стала результатом конфликта банд "Арбат" и "Даманск", названных так по одноимённым районом города.

  • Россия арендует космодром Байконур, одноимённый город и расположенный рядом аэропорт "Крайний" у Казахстана до 2050 года. После этого Москва планирует перевести свои космические пуски на расположенный на территории России космодром Восточный.

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