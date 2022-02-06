Казахский оппозиционер спустя 6 лет вернулся в страну - и был задержан

Казахстанский блогер и политический активист Ермек Нарымбай, который в 2016 году из-за уголовного преследования на родине уехал в Киев, 6 февраля прилетел в Алматы и был задержан в аэропорту сразу после того, как прошёл паспортный контроль.

Встречать Ермека Нарымбая в аэропорт пришли около 50 человек, однако полиция задержала его до того, как он смог выйти к встречающим.

В конце января Нарымбай написал в фейсбуке о том, что скоро вернётся на родину, поскольку верит в "диалог между властью и обществом". Перед вылетом из Киева он также выходил в прямой эфир. 51-летний активист допускал, что может быть задержан сразу же в аэропорту. При этом он утверждал, что "сажать его" властям Казахстана невыгодно из-за репутационных потерь.

Ермек Нарымбай после протестов в 2010 году был осуждён к 4-м годам лишения свободы, отбыл половину срока. Как сообщает Радио Ахаттык, Казахская служба Радио Свобода, в октябре 2015 года гражданские активисты Ермек Нарымбай и Серикжан Мамбеталин были осуждены за репост отрывка из книги "Ветер с улицы". За "разжигание розни" Нарымбая приговорили к трём годам лишения свободы. Позже оба активиста опубликовали письма с раскаянием. Апелляционный суд заменил Нарымбаю реальный срок лишения свободы на три года ограничения свободы. В 2016 году Нарымбай покинул Казахстан, несмотря на запрет. Его сегодняшнее задержание в департаменте полиции Астаны объяснили нарушением правил ограничения свободы в 2016 году. Сообщается, что его отправили в СИЗО.