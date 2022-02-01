HRW призвала Казахстан расследовать данные о пытках участников протестов

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Казахстана тщательно расследовать все обвинения, связанные с информацией о пытках, преследованиях и неправомерных задержаниях активистов во время и после массовых протестов в январе, которые в ряде регионов сопровождались беспорядками.

В заявлении правозащитников, опубликованном 1 февраля, говорится, что организация получила "заслуживающие доверия сообщения" о десятках случаев произвольных задержаний мирных протестующих. Часть из них, как отмечается, подверглась плохому обращению и пыткам, в том числе с применением электрошока и дубинок. В докладе упоминаются также случаи, когда власти безосновательно вмешивались в работу адвокатов, защищавших задержанных в ходе протестов.

"Руководству Казахстана следует немедленно остановить злоупотребления, обеспечить защиту прав каждого задержанного и привлечь к ответственности тех, кто их пытал и избивал", – подчеркнул директор отделения Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.

Стихийные протесты в Казахстане, где власти жёстко контролируют гражданскую активность, начались 2 января с западной Мангистауской области из-за недовольства резким ростом цены на сжиженный газ. Позднее на акциях стали звучать и антиправительственные лозунги, а сами выступления прибрели более массовый характер и охватили практически все регионы. В крупнейшем городе страны Алматы и ещё ряде мест велась стрельба, что привело к человеческим жертвам.

Во время протестов казахстанские власти отключали интернет и на несколько дней ограничивали работу мобильной телефонной связи.

Президент Касым-Жомарт Токаев высказывал обвинения в адрес гражданских активистов и сотрудников ряда СМИ за подстрекательства к протестам. Нескольких журналистов задержали.

Токаев утверждал, что Алматы атаковали "20 тысяч экстремистов, прошедших подготовку в зарубежных лагерях террористов", но никаких подтверждений своим словам не привёл. По мере нарастания протестов Токаев обратился за помощью в нормализации обстановки к союзникам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входит и Россия.

Ряд экспертов усмотрели в событиях в Казахстане противостояние между окружением Токаева и сторонниками бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Ряд лиц, которых связывают с Назарбаевым, за последние дни лишились высоких постов. Но сам экс-президент утверждает, что конфликта элит в стране нет.

По официальным данным, в ходе беспорядков в Казахстане погибли 227 человек, включая 19 сотрудников силовых структур. Правозащитные группы не исключают, что число убитых может быть значительно выше.