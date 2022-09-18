"Казахстан не наш!" Мерхат Шарипжанов – о тонком деле

Встреча президента России с лидером Китая, о которой так долго говорили все государственные средства массовой информации от Москвы до Владивостока, состоялась. Cостоялась не просто на полях Шанхайской организации сотрудничества, а в одном из древнейших городов Востока, Самарканде. Это очень важно, поскольку, как известно из классического советского блокбастера, "Восток – дело тонкое". Действительно, тонкое, о чем напомнил Си Цзиньпин, лидер второй державы мира, к которому пытается поближе прильнуть Владимир Путин в то время, когда окно, в свое время прорубленное Петром в Европу, стремительно заколачивается с каждым новым обстрелом российскими войсками жилых домов, больниц, мостов и аптек в Украине.



Товарищ Си напомнил Кремлю о тонкости Востока, совершив свой первый зарубежный официальный визит после двух с половиной лет пандемии не куда-нибудь, а в Нур-Султан, откуда, поговорив в показательно-торжественной обстановке с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о перспективах двухстороннего сотрудничества, и отправился в Узбекистан. Забавно, что в столице Казахстана два политика нашли время посетить выставку "Казахстан – Китай: Диалог тысячелетий", и во время этого посещения Токаев непринужденно беседовал с Си Цзиньпином на северном диалекте китайского языка, путунхуа. Эти совместные жесты красноречиво подчеркивают, что Казахстан сейчас более важен для Китая и его экономических проектов, чем Россия со всеми её головными болями. Зачем, казалось бы, нужно было ехать в столицу Казахстана, если встречу с Токаевым можно было провести, как и с Путиным, в Самарканде? Тем более что никаких особенно важных документов в Нур-Султане не подписано.

Россия не имеет ни желания, ни времени, а самое главное, ни сил, ни возможностей "ссориться" из-за Казахстана со "старшим братом" Москвы

На этот вопрос китайский лидер ответил в ходе встречи с Токаевым в его резиденции Акорда ("Белая орда"): "Правительство Китая уделяет огромное внимание отношениям с Казахстаном. Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительного поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые вами реформы по обеспечению стабильности и развития, категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела вашей страны".

Очевидно, что официальный визит руководителя Китая в Казахстан был совершён для того, чтобы сделать именно такое заявление. Заявление явно адресовано не Токаеву, а Кремлю и тем в России, кто в последнее время поднимает вопрос о "северных казахстанских областях", называя их "исконно русскими землями" или объявляя Казахстан "искусственным государством", которое необходимо "денацифицировать", как Украину.

Тут вспоминаются и события января 2022 года, когда Токаев вынужден был обратиться за срочной помощью к Путину в ходе кровавого противостояния с всемогущим в то время кланом своего предшественника Нурсултана Назарбаева. Кремлёвская пропаганда в те дни заявляла, что российские войска, отправленные в Казахстан "для восстановления законности и порядка", останутся в чужой стране навсегда. Рунет тогда пестрел лозунгами типа "Казахстан наш!". Но не прошло и нескольких дней, как российские военные спешно вернулись домой, а Кремль объявил о завершении миссии. Многие аналитики тогда предполагали, что российские войска ушли из Казахстана после звонка из Пекина.

Спецбросок Си Цзиньпина в Казахстан перед саммитом в Самарканде и сделанные им в Нур-Султане заявления показали: эти аналитики были правы. Как правы и те, кто считает: сегодняшняя Россия не имеет ни желания, ни времени, а самое главное, ни сил, ни возможностей "ссориться" из-за Казахстана со "старшим братом" Москвы. То, что Китай уже стал таким "старшим братом", можно было заметить и по самаркандским заявлениям Путина: "Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом, понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счет, и в ходе сегодняшней встречи, конечно, подробно разъясним и нашу позицию по этому вопросу". Это заявление напомнило отчёт руководителя советской республики московскому начальству в ответ на запрос из центра прояснить ситуацию. В словах Путина под "сбалансированностью", очевидно, подразумевается нежелание Китая, во всяком случае открыто, поддерживать развязанную Россией в Украине войну, а вот термины "вопросы и озабоченности" указывают: недовольство Пекина, скорее всего, очень существенно.



Товарищ Си, в свою очередь, заявил о том, что "Китай готов работать с Россией в осуществлении взаимной поддержки", добавив при этом: "в вопросах, касающихся ключевых интересов". Среди таких интересов китайский лидер обозначил несколько моментов, от сотрудничества в области сельского хозяйства, культуры и спорта до "углубления совместных усилий по развитию работы Шанхайской организации сотрудничества", Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и организации БРИКС. В отличие от Путина, слово "Украина" Си Цзиньпин не произнёс. Министерство иностранных дел КНР, оценивая итоги встречи двух лидеров, подчеркнуло: руководитель Китая "похвалил Россию за приверженность принципу "одного Китая". Ни много ни мало – "похвалил."

Самарканд много видывал за две с половиной тысячи лет своей истории. Колыбель таджикско-персидской культуры, один из главных полисов Великого Шелкового пути, этот город веками связывал Китай с Венецией и Генуей, когда эта важная торговая артерия контролировалась властителями Тюркского каганата, общими предками сегодняшних узбеков, киргизов, казахов и туркмен. И вот уже президент Кыргызстана Садыр Жапаров (то ли чувствуя себя более-менее в домашней обстановке, то ли по-своему проявляя знания тонкости Востока) опаздывает на встречу с Путиным, заставляя российского президента ждать, как Путин не раз заставлял ждать Ангелу Меркель, других европейских лидеров, да и самого папу римского. Люди на Востоке действительно очень тонко, а главное, быстро схватывают изменения, главным из которых сегодня является ощущение того, что Россия уже не просто не совсем Европа, а уже совсем не Европа, ну и не совсем Восток или скорее всего совсем не Восток. А может быть, и Путин уже не совсем Россия.

Мерхат Шарипжанов – обозреватель медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода



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