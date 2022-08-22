Стирка белья. Мерхат Шарипжанов – о "Новом Казахстане"

12 августа, в пятницу (священный для мусульман день), в торжественной обстановке Нурсултан Назарбаев открыл в столице Казахстана (город назван его именем) грандиознейшую мечеть. Как пишут местные журналисты, это самый большой исламский храм в Центральной Азии. Назарбаев держался гораздо деловитее, чем во время трёх своих предыдущих публичных появлений, с того момента, как он потерял решающее влияние на политической арене страны. Напомню, что в первые недели 2022 года протесты в юго-западном городке нефтяников Жанаозене обернулись массовыми демонстрациями протеста по всему Казахстану и беспрецедентными беспорядками, закончившимися кровопролитием, смертями, приглашением в страну вооруженных сил России и других стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности.



Многие помнят мрачновато-растерянное лицо Назарбаева, когда 18 января, выступая не по государственным телевизионным каналам, а в социальных сетях, бывший всесильный президент заметил: он "пенсионер". Намёк на то, что никакого отношения к кровавому разгону демонстрантов, которых он, как и президент Касым-Жомарт Токаев, назвал "террористами", не имеет, равно как и не имеет никаких личных разногласий с главой государства. В апреле по ТВ промелькнули репортажи о посещении Назарбаевым невнятного мероприятия юных художников в Музее первого президента Казахстана (то есть его музея). Наконец, в июне журналисты заметили Назарбаева на избирательном участке, где правивший Казахстаном почти 30 лет патриарх принял участие в референдуме о конституционных изменениях. Эти изменения устранили имя Назарбаева как основателя Казахстана из Основного закона страны. Как было официально заявлено, соответственно аннулирован и закон о первом президенте Казахстана, так что Назарбаев лишился "пожизненного звания" Елбасы, "лидера нации".



Однако пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай перед церемонией открытия мечети, несмотря на всё это, назвал своего босса елбасы, озадачив граждан, которым в последние месяцы втолковывали, что статуса лидера нации у казахстанцев больше нет и не будет. Ещё более неожиданным оказалось то, что на этом мероприятии в Нур-Султане выглядевшего абсолютно уверенным в себе Назарбаева сопровождали его не менее уверенные в себе проверенные сотоварищи, бывшие высокопоставленные чиновники, многие из которых лишились своих постов в результате "кровавого января".



После январской трагедии, с момента получения президентом Токаевым во владение богатейшей полезными ископаемыми, девятой в мире по территории страны, он делает всё возможное для того, чтобы как можно более наглядно дистанцироваться от Назарбаева, потерявшего авторитет в народе за три десятилетия единоличного правления. Токаев сделал все необходимые заявления о том, что народу "необходимо вернуть то, что ему принадлежит по праву", но было незаконно отчуждено облечёнными властью за последние 30 лет. Арестован некогда всемогущий племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды, попал под стражу бывший сват первого президента Кайрат Боранбаев. Из числа депутатов парламента исключена старшая дочь Назарбаева Дарига, её муж Кайрат Шарипбаев потерял пост исполнительного директора энергетической корпорации "Казахгаз".

Идея расправы над Назарбаевым и его кланом выбрана в качестве главной для отстирывания белья, запачканного в январе

Став полноправным хозяином Казахстана, Токаев инициировал практическое уничтожение прибыльного бизнеса, связанного с обязательными утилизационными сборами с владельцев автомобилей по всей стране. Компанию-оператор "РОП" контролировала младшая дочь Назарбаева Алия. Её муж Димаш Досанов лишился должности директора энергетического гиганта "КазТрансОйл". Миллиардер и муж средней дочери Назарбаева Динары Тимур Кулибаев в марте оставил кресло в совете директоров российского "Газпрома", до этого покинув и Национальную палату предпринимателей Казахстана, "Атамекен". Племянник Назарбаева Самат Абиш был уволен с должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности страны; правда, ему удалось избежать участи своего бывшего босса, другого ближайшего соратника елбасы Карима Масимова и его трёх заместителей, всех их вскоре после январских потрясений арестовали по обвинению в измене родине.



Едва ли не каждая неделя приносит неприятные для Назарбаева известия, такие как сообщения о возможном возбуждении уголовного дела против его младшего брата Болата, или о деле против компании, имеющей отношение к его сестре Анипе. Мартовские сообщения о визите елбасы к турецкому лидеру Реджепу Эрдогану, неожиданная июньская поездка в Кремль и встреча с Владимиром Путиным интерпретируются многими как агония патриарха, как попытка избежать окончательного политического уничтожения Токаевым, который смог выстоять в противостоянии назарбаевскому клану при помощи Москвы и штыков российской армии.



Похоже, что Токаев понимает: до новых президентских выборов остаётся меньше двух лет, а у избирателей имеются конкретные вопросы по поводу судеб сотен казахстанских граждан, убитых во время январских протестов. Ведь именно Токаев публично отдал приказ "стрелять на поражение без предупреждения", заявил о таинственных "двухстах тысячах иностранных террористов", для уничтожения которых он и обратился за помощью в Кремль. Похоже, идея расправы над Назарбаевым и его кланом выбрана в качестве главной для отстирывания белья, запачканного в январе. И вот Токаев объявляет о рождении "Нового Казахстана", имея в виду Казахстан без старых правил, созданных Назарбаевым.



Многие в Казахстане, похоже, были готовы оставить многие острые вопросы "на потом", глядя, как политический каток прессует назарбаевский клан; этот каток, казалось бы, вот-вот закатает и самого елбасы. Но проходит неделя за неделей, месяц за месяцем – и вот 12 августа улыбающийся Назарбаев заявляет о том, что это именно он заложил фундамент гигантской мечети (немудрёная аналогия с построением Государства Казахстан), и заканчивает своё выступление многозначительными словами: "За день до прекращения своих полномочий в марте 2019 года, когда я заложил первый кирпичик в здание этой мечети, со мной был нынешний президент страны Касым-Жомарт Токаев". Вот, скорее всего, и ответ на вопрос о том, почему токаевская кампания "наказания Назарбаева" в итоге пробуксовывает, почему жёсткие меры в отношении самого Назарбаева не приняты. Ведь Токаев был рядом с Назарбаевым и тогда, все те 30 лет "старого, неправильного Казахстана", на смену которому должно прийти новое справедливое государство.

Токаев был с Назарбаевым и тогда, когда, будучи премьер-министром, в январе 2002-го разносил в пух и прах в прямом телевизионном эфире, называя отщепенцами, оппозиционеров Мухтара Аблязова и Галымжана Жакиянова, которые представляли существенную угрозу власти Назарбаева. И тогда, когда, являясь и министром иностранных дел, и заместителем Генерального секретаря ООН, верно стоял на страже имиджа Назарбаева на международной арене. Токаев, теперь представляющий себя в качестве создателя "Нового Казахстана", десятилетиями был одним из ближайших соратников Назарбаева и наверняка имел отношение ко многим неприглядным событиям, потрясавшим Казахстан. Несмотря ни на что – даже на его сопротивление Путину тирадой о "ДНР" и "ЛНР" как о квазигосударствах – есть моменты, которые если не устранить, то хотя бы загладить Токаеву очень трудно. А может быть и невозможно. Да и сопротивление это, весьма вероятно, вполне символическое, что подтвердила встреча Путина и Токаева в Сочи в конце минувшей недели.



Cоздание "Нового Казахстана" происходит нa наших глазах методами старыми, до боли знакомыми. Вот Токаев создаёт новый фонд, в который бизнесменов обязывают вносить вклады – как тут не вспомнить фонды назарбаевские, обеспечивавшие все 30 лет и диктатора, и многочисленных членов его клана. Вся политическая кампания последних месяцев попахивает подминанием назарбаевского олигархата под Токаева. Незатейливо, не заморачиваясь, команда Токаева создает новый культ личности, частенько называя своего патрона реформатором уровня Михаила Горбачева, подчёркивая его интеллект и знание иностранных языков. И вот уже новый казахстанский вождь показан в белом, на хадже в Мекке в июле. Особо отмечено при этом, что для Токаева специально были открыты двери Каабы, святыни мусульман мира, чтобы он смог спокойно помолиться в Заповедной мечети. Такого не было даже при Назарбаеве.

Мерхат Шарипжанов – обозреватель медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода



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