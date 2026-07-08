Казахстан ограничил въезд автомобилей - на фоне дефицита топлива в РФ

Казахстан ограничил въезд грузового и легкового транспорта из соседних стран и выезд в них до одного раза в сутки. Об этом сообщил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев.

"И грузовые, и легковые автомобили не смогут въезжать и выезжать из Казахстана более одного раза в сутки. Это позволит сохранить баланс потребления топлива", – цитирует его слова "Азаттык Азия".

По словам чиновника, потребление ГСМ в последнее время "заметно выросло" в граничащих с Россией регионах – Западно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областях.

Ранее россияне сообщали, что вынуждены ездить в Казахстан, чтобы заправить машину. В самой России и на оккупированных ею украинских территориях с конца мая наблюдается дефицит топлива на фоне ударов ВСУ по НПЗ и нефтяным объектам. Власти ввели ограничения на продажу бензина.

Туткышбаев сообщил, что основная работа ведется по выявлению автомобилей с дополнительными топливными баками, которые используются для "серого" вывоза топлива. Сотрудники силовых структур, как добавил он, регулярно выявляют нарушителей на границе.

Днем 6 июля Украина ударила по Омскому НПЗ, расположенному более чем в 2500 километров от украинской территории. В результате атаки, по данным Reuters, были повреждены две установки первичной переработки нефти. Предприятие приостановило работу. Туткышбаев заявил, что атака на этот завод не повлияет на работу казахстанских НПЗ и не приведет к дефициту ГСМ в стране. В МИД Казахстана 8 июля официально заявили, что распространяемые в соцсетях утверждения о том, что дроны, ударившие по НПЗ в Омске, могли быть запущены с казахстанской территории, не соответствуют действительности.