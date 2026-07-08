В России введён запрет на экспорт дизельного топлива

Российские власти 8 июля ввели запрет на экспорт дизельного топлива, а уже в ближайшее время должны начаться поставки в Россию импортных нефтепродуктов. Об этом заявил на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным вице-премьер российского правительства Александр Новак.

Совещание было посвящено дефициту топлива в России, возникшему в том числе вследствие атак ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы. По словам Новака, "ситуация с топливом частично стабилизирована, но пока остаётся непростой".

Как заявил вице-премьер, в результате ударов "был повреждён ряд НПЗ". По словам Новака, власти "увеличили загрузку действующих заводов до максимального уровня, направили на рынок ранее накопленные объёмы топлива, сократили сроки текущих ремонтов, плановые ремонты перенесли на более поздний срок".

Ранее уже был введён запрет на экспорт бензина и авиационного керосина.



Практически во всех регионах были введены ограничения на свободную продажу топлива, на заправочных станциях образуются очереди, отмечается также рост цен на бензин.

Владимир Путин на совещании поддержал идею создать в России больше мини-НПЗ. По его словам, по таким объектам украинским беспилотникам будет сложнее наносить удары.

"Предложение следует учесть и как можно быстрее развернуть возможности работы малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов", – добавил Путин.

Ранее в России на "Авито" появились объявления о продаже "мини-НПЗ", обратило внимание "Настоящее Время". Цены на них начинаются от одного миллиона рублей. В одной из публикаций утверждается, что продаваемая установка способна перерабатывать от 500 литров до 200 куб.м. нефти в сутки, а также проводить вторичную переработку мазута и отработанных масел. Отзывов на такую технику на "Авито" ещё нет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил ранее, что украинские военные поразили почти все крупные НПЗ в России. Удары наносятся практически каждый день. Президент США Дональд Трамп в среду согласился с тем, что подобные удары могут подтолкнуть российское руководство к завершению войны против Украины.