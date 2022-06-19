Казахстан предложил к 2045 году ликвидировать ядерное оружие

Казахстан на фоне войны в Украине призвал страны мира, в том числе владеющие ядерным оружием, разработать план полной ликвидации этого оружия к 2045 году, когда ООН будет отмечать столетие. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в статье, приуроченной к встрече государств-участников Договора о запрещении ядерного оружия в Вене.

Актуальность своей инициативы министр обосновал конфликтом в Украине. "Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься... о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия" - пишет Тлеуберди.

Как в преддверии, так и в особенности после российского вторжения в Украину в первую очередь российские представители намекают или прямо заявляют о возможности использовать ядерное оружие. Прямым текстом о такой возможности, в частности, говорила главный редактор RT Маргарита Симоньян - по её мнению, Владимир Путин отдаст такой приказ, если Россия будет проигрывать в войне. Сам Путин предупреждал страны Запада о катастрофических последствиях, если они вмешаются в конфликт, и приказал перевести силы ядерного сдерживания в особый режим несения службы. При этом одной из причин вторжения российские представители называли якобы существовавшие у Украины планы обзавестись ядерным оружием.

Казахстан после распада СССР некоторое время был обладателем ядерного арсенала и, как и Украина, добровольно от него отказался.

На днях привлекли внимание высказывания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который в присутствии Владимира Путина назвал "ДНР" и "ЛНР" квазигосударственными образованиями и сказал, что Казахстан их не признает, а также отметил, что по отношению к так называемой спецоперации России в Украине в Казахстане есть разные точки зрения. Эти высказывания - прямо или непрямо - подверг критике ряд российских политиков. Так, депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Казахстану могут ответить мерами "как с Украиной", а глава Чечни Рамзан Кадыров призвал лидеров стран ОДКБ прямо поддержать Россию: "Почему у вас нет позиции против бандеровцев, нациков и фашистов, которые убивали наших предков? Мы же вместе воевали против Бандеры". Один из руководителей "Единой России" Андрей Турчак одёрнул Затулина, сказав, что у России нет территориальных споров с Казахстаном.

Договор о запрещении ядерного оружия подписали 86 государств, в том числе Казахстан. Ядерных держав среди стран, подписавших этого договор, нет. В Вене на будущей неделе пройдёт первая встреча стран-участников договора.