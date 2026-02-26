Казахстан приостановил экстрадицию российской активистки Емельяновой

Казахстан приостановил процесс экстрадиции российской активистки и бывшей сотрудницы петербургского штаба Алексея Навального Юлии Емельяновой до рассмотрения её заявления на предоставление статуса беженца. Об этом сообщает правозащитный проект "Ковчег".

По данным правозащитников, следующее заседание по её делу состоится 27 февраля.

Генпрокуратура Казахстана ранее удовлетворила запрос России о выдаче Емельяновой. Соответствующее постановление активистке вручили 29 января. Защита планировала обжаловать решение надзорного органа в Верховном суде Казахстана.

В "Антивоенном комитете России" считают, что риск депортации Юлии Емельяновой в Россию крайне высок. "Казахстан стал категорически небезопасной страной для россиян. Это как минимум четвертый эпизод, когда людей пытаются выдают в ускоренном режиме, в обход процессуальных норм и лишая права на защиту", – отмечает юрист проекта "Консулы Антивоенного комитета" Маргарита Кучушева.

Юлия Емельянова – активистка проектов Emigration for Action и Just Help. Она была задержана 31 августа 2025 года в аэропорту Алматы, когда летела транзитом в другую страну. Власти России объявили Емельянову в розыск по делу о краже мобильного телефона у таксиста. Активистка вину не признаёт.

Сейчас Емельянова находится в СИЗО Алматы под экстрадиционным арестом.

