Казахстан ужесточает претензии к "Роскосмосу"

В Казахстане арестовано имущество главного оператора российских космодромов - "Центра по эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). Как сообщила Русская службы издания The Moscow Times, формальным поводом для ареста стала задолженность на 13,5 млрд тенге, или 2 млрд рублей перед компанией "Байтерек“ (АО "Совместное казахстанско-российское предприятие "Байтерек"). Задолженность возникла в связи с работами по оценке влияния на окружающую среду ракеты-носителя "Союз-5".

Служба приставов Республики Казахстан запретила Центру эксплуатации выводить материальные ценности и активы из страны, а ее руководителю запрещено покидать территорию республики до окончания следственных действий, пишет KZ24.

Совместное казахстанско-российское предприятие "Байтерек" было создано в 2005 году для совместной программы освоения космоса. В частности, предусматривался переход на эксплуатацию экологически чистых ракет-носителей на Байконуре вместо ракеты "Протон" на ядовитом гептиле. Планировалась постройка новой стартовой площадки, но её открытие было отложено.

Информационный портал KZ24 отмечает, что жесткие действия со стороны Казахстана могли последовать после критики со стороны нового главы "Роскосмоса" Юрия Борисова в адрес министра связи Казахстана Багдата Мусина, курирующего космическое направление. В частности, Борисов критиковал казахстанскую сторону за перенос сроков строительства стартовой площадки на полгода. Мусин назвал критику Борисова "дипломатическим просчетом".