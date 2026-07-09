Казахстан выставил на границе десятки полицейских постов

Министерство внутренних дел Казахстана организовало работу 59 полицейских постов вблизи автомобильных пунктов пропуска через границу. Как говорится в сообщении ведомства, эти меры приняты для борьбы с незаконным вывозом топлива из страны.

Полицейские будут участвовать в осмотре автомобилей, пересекающих границу. По данным МВД, с начала года было выявлено 255 фактов эксплуатации автомобилей с незаконно переоборудованными дополнительными топливными баками.

Отмечается, что власти привлекли к административной ответственности 195 иностранцев и 60 граждан Казахстана. Дополнительные баки были демонтированы.

8 июля Казахстан ограничил въезд автомобилей из соседних стран и выезд назад до одного раза в сутки. По словам вице-министра энергетики страны Кайырхана Туткышбаева, потребление горюче-смазочных материалов в последнее время "заметно выросло" в граничащих с Россией регионах – Западно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областях.

Ранее россияне сообщали, что вынуждены ездить в Казахстан, чтобы заправить машину. В самой России и на оккупированных ею украинских территориях с конца мая наблюдается дефицит топлива на фоне ударов ВСУ по НПЗ и нефтяным объектам. Власти ввели ограничения на продажу бензина.