Каждый десятый житель города Дерна в Ливии погиб при наводнении

Число жертв наводнения на северо-востоке Ливии, по последним данным, превысило 11 тысяч, ещё более 10 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Такие данные содержатся в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, ссылку на документ приводит CNN.

Подавляющее большинство жертв - жители города Дерна на средиземноморском побережье. Там погибли не менее 11300 человек, в других районах страны - около 170. Пропавшие без вести - также главным образом жители Дерны. В этом городе до стихийного бедствия жили около 100 тысяч человек, то есть нынешнее, по всей видимости, не окончательное число погибших - это более десяти процентов от его населения.

Около 40 тысяч человек в результате бедствия остались без крова и были вынуждены переселиться в другие районы. Среди них около 30 тысяч жителей Дерны. Это данные местных властей, вероятно, они не полные. В докладе также отмечается, что людям, которые бегут из мест, пострадавших от стихии, угрожают на дорогах противопехотные мины, оставшиеся со времён гражданской войны в стране, многие из которых вымыло из почвы.

Причиной наводнения стал шторм "Даниэль", обрушившийся около недели назад на средиземноморское побережье Ливии. От него пострадал ряд населённых пунктов, в том числе крупнейший город востока Ливии Бенгази. Однако наиболее катастрофические масштабы бедствие приобрело в Дерне, где потоки воды разрушили две дамбы, после чего большая часть города была затоплена. Ряд городских районов вместе жителями буквально смыло в море. Полностью разрушены около 900 домов.

Поисково-спасательные работы продолжаются, хотя в последнее время речь идёт главным образом об обнаружении на побережье и в море всё новых тел погибших. Эксперты опасаются, что ситуация грозит вспышкой массовых эпидемий, в частности, дизентерии и холеры.