Кемеровского активиста Пискунова задержали российские пограничники

Кемеровского активиста и бывшего главу местного отделения движения за честные выборы "Голос" Сергея Пискунова задержали российские пограничники на пропускном пункте Веселоярск в Алтайском крае. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщили его друзья. Против Пискунова, как сообщается, возбуждено уголовное дело по статье об организации экстремистского сообщества.

По словам источника Сибирь.Реалии, вероятно, Пискунов планировал уехать в Казахстан. Первым о задержании сообщило ОВД-Инфо, со ссылкой на председателя Новокузнецкого отделения партии "Яблоко" Дениса Шакина.

Сейчас активиста передали полиции и увезли в Рубцовск. Сегодня пройдет суд по избранию меры пресечения.

10 февраля у Пискунова дома в поселке Грамотеино, где он живет вместе с бабушкой, полиция провела обыск в рамках уголовного дела об организации экстремистского сообщества.

"В этот день его задержали. Полиция повезла его в Грамотеино, тогда и провели обыск. Думали, уже задержат. Но вечером Сергея отпустили, забрали только телефон", - сообщили друзья Пискунова, отметив, что основания, на которых было заведено дело, им до сих пор неизвестны.

В пресс-службе местного отделения партии "Яблоко" считают, что причиной уголовного дела против Пискунова стало его онлайн-заявление в администрацию о проведении одиночной акции против "хода президентской избирательной компании". После обыска Пискунову выдали письменное предостережение о недопустимости проведения любых публичных мероприятий.