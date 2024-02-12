Кемеровского активиста Пискунова задержали российские пограничники

Кемеровского активиста и бывшего главу местного отделения движения за честные выборы "Голос" Сергея Пискунова задержали российские пограничники на пропускном пункте Веселоярск в Алтайском крае. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщили его друзья. Против Пискунова, как сообщается, возбуждено уголовное дело по статье об организации экстремистского сообщества.
По словам источника Сибирь.Реалии, вероятно, Пискунов планировал уехать в Казахстан. Первым о задержании сообщило ОВД-Инфо, со ссылкой на председателя Новокузнецкого отделения партии "Яблоко" Дениса Шакина.
Сейчас активиста передали полиции и увезли в Рубцовск. Сегодня пройдет суд по избранию меры пресечения.
10 февраля у Пискунова дома в поселке Грамотеино, где он живет вместе с бабушкой, полиция провела обыск в рамках уголовного дела об организации экстремистского сообщества.
"В этот день его задержали. Полиция повезла его в Грамотеино, тогда и провели обыск. Думали, уже задержат. Но вечером Сергея отпустили, забрали только телефон", - сообщили друзья Пискунова, отметив, что основания, на которых было заведено дело, им до сих пор неизвестны.
В пресс-службе местного отделения партии "Яблоко" считают, что причиной уголовного дела против Пискунова стало его онлайн-заявление в администрацию о проведении одиночной акции против "хода президентской избирательной компании". После обыска Пискунову выдали письменное предостережение о недопустимости проведения любых публичных мероприятий.
- Сергей Пискунов - экс-координатор общественного движения за честные выборы "Голос" в Кемеровской области. 29 сентября 2021 года Минюст внес его в реестр "СМИ - иностранных агентов". Позже Пискунов сообщил, что его внесли в реестр из-за перевода в 9222 рубля от "Лиги избирателей" в 2020 году и 950 рублей, полученных от неизвестного жителя Таджикистана в 2021 году. В 2022 году Пискунову отказали в снятии статуса. В 2023 году его дважды оштрафовали за несдачу "иноагентского" отчета и отсутствие маркировки на публикациях.
Форум