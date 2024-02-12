Кенийский марафонец-рекордсмен Киптум погиб в автокатастрофе

24-летний кенийский бегун Келвин Киптум, установивший в 2023 году мировой рекорд в марафоне, погиб в автокатастрофе в воскресенье, 11 февраля. Вместе с Киптумом, который был за рулём, погиб его тренер Герваис Хакизимана, пишет "Гардиан" со ссылкой на местную полицию.

Министр спорта Кении Абабу Намвамба написал в соцсети X, что страна "потеряла особенную жемчужину".

Соболезнования в связи с гибелью Киптума также выразили организаторы Лондонского и Бостонского марафонов. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коэ сказал о погибшем: "Невероятный спортсмен, оставивший невероятное наследие, нам будет его очень не хватать".

Мировой рекорд Киптума был утверждён ассоциацией на прошлой неделе.

8 октября 2023 года Келвин Киптум установил новый мировой рекорд, пробежав марафонскую дистанцию в Чикаго за 2 часа и 35 секунд - став первым человеком в истории, сделавшим это быстрее во время соревнований, чем за 2 часа 1 минуту.

Предыдущий мировой рекорд был установлен в сентябре 2022 года на Берлинском марафоне. Тогда двукратный олимпийский чемпион, кениец Элиуд Кипчоге пробежал за 2 часа 1 минуту 9 секунд.

Киптум должен был принять участие в марафоне в Роттердаме 14 апреля. Кроме того, он был включен в состав сборной Кении на Олимпийские игры в Париже летом 2024 года.