Кевин Спейси выиграл дело в суде. Его обвиняли в домогательствах

Присяжные в Нью-Йорке вынесли вердикт по гражданскому делу о сексуальных домогательствах, в которых обвинялся актёр Кевин Спейси. Другой актёр, Энтони Рэпп, в 2017 году заявил, что Спейси приставал к нему в 1986 году на вечеринке. Рэппу тогда было 14 лет, Спейси уже был совершеннолетним.

По утверждениям актёра, Спейси, который был сильно пьян, пытался склонить его к сексу.​ Присяжные пришли к мнению, что Рэпп не сумел доказать свои утверждения.

Иск был подан в суд в 2020 году, Рэпп требовал около 40 миллионов долларов компенсации. Спейси отрицал обвинения. При этом он говорил, что не помнит случая, о котором говорил Рэпп, но всё же принёс ему извинения на случай, если он действительно в пьяном виде вёл себя так, как описывал Рэпп.

Этот актёр был не единственным, обвинившим Спейси в домогательствах. Обвинения привели к тому, что актёр, двукратный обладатель "Оскара", был уволен из сериала "Карточный домик" и других проектов. При этом суды в США пока не вынесли ни одного вердикта против Спейси по делам о домогательствах, связанных с обвинениями против него.

Дела против Спейси рассматриваются и в Британии, где около 20 сотрудников театра "Олд Вик" подали жалобы на его неподобающее поведение - он какое-то время был художественным руководителем театра.