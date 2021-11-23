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Суд обязал актёра Кевина Спейси выплатить более $30 млн студии MRC

Кевин Спейси

Суд обязал голливудского актёра Кевина Спейси, обвинявшегося в сексуальных домогательствах, выплатить примерно 31 миллион долларов студии MRC, задействованной в создании популярного сериала "Карточный домик".

Решение было принято ещё в прошлом году, но известно о нём стало лишь в понедельник после того, как адвокаты Media Rights Capital (MRC) подали в суд бумаги, связанные с иском.

Студия оформила иск в 2019 году, пытаясь возместить убытки на миллионы долларов из-за скандала вокруг Спейси, которому юристы MRC указали на нарушение условий контракта.

Начиная с 2017 года в адрес актёра было выдвинуто несколько обвинений в сексуальных домогательствах, приставании к молодым коллегам, грубых комментариях и создании токсичной рабочей атмосферы, что сам Спейси отрицает. MRC и Netflix в результате отстранили актёра от дальнейшего участия в "Карточном домике", в котором Кевин Спейси сыграл ведущую роль политика Фрэнка Андервуда. Производство шестого сезона было приостановлено.

На слушаниях, инициированных Media Rights Capital, представители обеих сторон заслушали показания более 20 человек в ходе 8-дневного конфиденциального разбирательства в феврале прошлого года. Итоговое решение было вынесено спустя пять месяцев и оставалось без огласки.

В понедельник студия подала прошение в Верховный суд Лос-Анджелеса, чтобы тот подтвердил решение по итогам прошлогодних слушаний. Из документов следовало, что тогда постановление вынесли в пользу MRC.

Кевин Спейси, которому сейчас 62 года, помимо съёмок в "Карточном домике" потерял из-за скандала с домогательствами еще несколько актёрских работ. В нынешнем году он вернулся к сьёмкам, но пока это небольшая роль в малобюджетном фильме итальянского режиссёра Франко Неро, отмечает Би-би-си.

Спейси стал одним из первых известных и влиятельных лиц Голливуда, которого обвинили в непристойном поведении и домогательствах вслед за обвинениями в адрес продюсера Харви Вайнштейна и началом общественной кампании против сексуального насилия MeToo.

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