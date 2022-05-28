Вуз в Казани не продлил контракт с профессором из-за антивоенного письма

Казанский федеральный университет (КФУ) не продлил контракт с доктором физико-математических наук профессором Наилем Фаткуллиным. В начале мая он написал антивоенное письмо и разослал его коллегам. Об этом рассказывают журналисты Idel.Реалии.

Учёный совет университета большинством голосов проголосовал против продления договора с Фаткуллиным, преподававшим в университете более сорока лет. Официально он "не прошёл по конкурсу" и следующие пять лет не будет занимать должность профессора КФУ. Основной же причиной такого решения Фаткуллин считает своё письмо, которое он распространил среди коллег в мае 2022 года.

В открытом письме Фаткуллин потребовал немедленно прекратить военные действия на территории Украины и вывести из неё российские войска. Профессор назвал политику Москвы преступной по отношению к Украине и объяснил, почему считает, что "путинизм" приведёт Россию к национальной катастрофе.

После рассылки Фаткуллин получил от прокуратуры Казани "предостережение о недопустимости нарушения закона". По мнению прокуратуры, его письмо "может спровоцировать формирование негативного отношения к проводимой специальной военной операции и послужить толчком в активизации протестной активности среди сотрудников и студентов университета".

В официальном сообщении по итогам заседания, на котором учёный совет КФУ решил не продлевать контракт с Фаткуллиным, профессор не упоминается. Сказано лишь о принятом решении по 16 кандидатурам, претендовавших на замещение должностей преподавателей.

Редакция Idel.Реалии направила запрос в пресс-службу ректора КФУ с просьбой уточнить, с чем именно связано решение учёного совета вуза не продлевать контракт с Наилем Фаткуллиным.