Киберзащита "Киевстар" была взломана через аккаунт сотрудника

Российские хакеры поразили киберзащиту украинского оператора мобильной связи "Киевстар" через взломанную учетную запись одного из сотрудников. Об этом в эфире телемарафона заявил гендиректор компании Александр Комаров, пишет "Интерфакс-Украина".

"Атака пробила нашу защиту. Был скомпрометирован учетный пул, скомпрометирована учетная запись кого-то из сотрудников и враг смог попасть внутрь инфраструктуры компании", рассказал Комаров и сообщил, что ведётся расследование.

Комаров заявил, что компания использовала для защиты от киберугроз новейшие технологии и с начала полномасштабного вторжения отразила около 500 кибератак.

Атаку осуществила российская хакерская группа "Солнцепек", которая, по данным СБУ, близка к Главному управлению Генерального штаба российских вооружённых сил, ранее известному как ГРУ.

По мнению Комарова, российские спецслужбы стремились нарушить работу крупнейшей украинской структуры телекоммуникации. Это один из способов ведения войны против Украины, сказал гендиректор компании "Киевстар".