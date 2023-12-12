Крупнейший сотовый оператор Украины подвергся хакерской атаке

Миллионы абонентов крупнейшего сотового оператора "Киевстар" остались без связи утром 12 декабря. В компании сбой объясняют хакерской атакой. Абонентами компании являются более 24 миллионов жителей страны, то есть больше 2/3 её довоенного населения, передаёт украинская редакция журнала Forbes.

Вице-премьер Александр Кубраков в середине дня сообщил СМИ, что оператор возобновит работу через четыре-пять часов, сообщает Украинская служба Радио Свобода.

Издание dev.ua со ссылкой на источники рассказывает, что хакеры атаковали опорную сеть "Киевстара" — централизованную часть сети оператора, отвечающую за предоставление и координацию работы основных сервисов.

Из-за избыточной нагрузки базовых станций проблемы со связью испытывают и абоненты других сотовых компаний. В компании и властях Украины не сообщают, кто проводил атаку, однако ранее сети и инфраструктуру страны неоднократно атаковали хакеры, связанные с Россией.

Основным владельцем "Киевстара" украинские власти называют родившегося во Львове российского миллиардера Михаила Фридмана. Против него введены санкции странами запада и Украиной, власти страны готовятся национализировать компанию, писали украинские СМИ. В компании заявляют, что Фридман владеет её меньшей частью.



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