Киев демонтирует памятник Булгакову на Андреевском спуске

Киевский городской совет принял решение демонтировать 15 монументов и объектов, связанных с Российской империей и Советским Союзом. Среди них – памятник писателю и драматургу Михаилу Булгакову на Андреевском спуске, сообщает "Украинская правда".

Под демонтаж или изменение также попадут мемориалы Михаилу Глинке и Анне Ахматовой, символический знак "Киев – город-герой" с пятиконечной звездой, памятный камень к 100-летию Владимира Ленина, мемориальная доска Петру Чайковскому и другие объекты.

Бронзовый памятник Булгакову установили на Андреевском спуске в 2007 году рядом с музеем писателя – Домом Турбиных.

Весной 2024 года эксперты Украинского института национальной памяти признали Булгакова "украинофобом" и "имперцем по мировоззрению", заявив, что он "презирал украинцев и их культуру, ненавидел украинское стремление к независимости". После этого горсовет Киева начал рассматривать петицию об исключении упоминаний Булгакова из публичного пространства.

В музее писателя выводы института назвали преувеличенными и манипулятивными. Глава института Антон Дробович позднее признал экспертов "немного эмоциональными", но, по его словам, "они назвали вещи своими именами".

Украина, как и ряд других постсоветских республик, после выхода из состава СССР взяла курс на "десоветизацию и дерусификацию" – отказ от советского наследия и русского культурного компонента и возрождение национальных языка и культуры. После аннексии Крыма в 2014 году и особенно после полномасштабного вторжения российских войск в 2022 году этот процесс стал заметно интенсивнее. В стране снесены сотни памятников, установленных в честь деятелей российской и советской истории и культуры. В частности, в Одессе демонтировали скульптуры основателей города, российской императрицы Екатерины II и полководца Александра Суворова, а в Харькове – бюст поэта Александра Пушкина.

В апреле 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией.





Больше новостей Радио Свобода: