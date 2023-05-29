Киев подвергся ракетному обстрелу, власти сообщают о взрывах

Столица Украины Киев утром в понедельник подвергся ракетному обстрелу. Мэр города Виталий Кличко написал в телеграме о взрывах в центре города и призвал граждан оставаться в укрытиях. Власти сообщили о работе ПВО.

Пока неясно, были ли поражены какие-то объекты, или звук взрывов связан с работой ПВО.

Кличко впоследствии сообщил, что обломки ракеты упали на проезжую часть в Оболонском районе и вызвали пожар. Обломки ещё одной ракеты упали в Подольском районе - это центр города.

О пострадавших не сообщается.

Удары по Киеву в дневные часы в последнее время наносились редко, как правило, обстрелы ведутся ночью. В последние две ночи, по сообщениям властей, они были особенно интенсивными - по Киеву выпускались десятки дронов "Шахед". Сообщалось, что практически все они были сбиты.

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