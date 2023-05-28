Киев в День города подвергся массированной атаке дронов

В ночь на воскресенье Киев, который 28 мая отмечает День города, подвергся массированной атаке российских беспилотников. По сообщению городской военной администрации, силам противовоздушной обороны удалось сбить не менее 40 дронов. Погиб один человек.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу. Использовались барражирующие беспилотники "Шахед". Нападение осуществлялось в несколько волн, а воздушная тревога длилась более пяти часов.

В ночь на воскресенье воздушные тревоги были объявлены в 12 регионах Украины, от Волыни до Днепра. Поступают сообщения о взрывах в Житомирской, Сумской и Черкасской областях. Данные о пострадавших уточняются.

На российской территории украинские беспилотники, по сообщению ТАСС, пытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Все они были сбиты, пострадавших нет.