Украинский министр энергетики Герман Галущенко призвал крупные международные энергетические компании направить часть полученной ими из-за войны сверхприбыли на восстановление разрушенной энергетической инфраструктуры Украины.

Так, по его словам, решила поступить литовская компания Ignitis Group, которая уже объявила о готовности направить около 10 процентов своей прибыли на помощь в восстановлении Украины.

По оценкам Киева, за прошлый год крупные международные энергетические компании получили более двухсот миллиардов долларов прибыли. "Они получают эти деньги из-за войны, потому что мы воюем", - сказал Галущенко в интервью Politico.

В начале февраля CNN писал, что пять ведущих энергетических компаний, среди которых — британские Shell и BP, американские Chevron и ExxonMobil и французская Total получили за прошедший год рекордную прибыль - в 199 миллиардов долларов.

Во многом это объяснялось резким ростом стоимости на энергоресурсы на фоне нестабильности в Европе и отказа западных стран от энергоресурсов из России после полномасштабного вторжения в Украину.

В интервью Галущенко также призвал страны Запада закрыть лазейки для обхода международных санкций против продажи энергоресурсов из России, чтобы предотвратить "бесконечную войну". По его словам, Киев может экспортировать альтернативное ядерное топливо, чтобы некоторые европейские страны могли избавиться от энергетической зависимости от Москвы (Украина при этом импортирует такое топливо из США и России — РС).