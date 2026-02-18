Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Киев призывает к бойкоту открытия Паралимпийских игр из-за флагов РФ

Слушать
2 мин.

Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Акция с требованием не допустить спортсменов России и Белоруссии к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже из-за войны против Украины. Лозанна, Швейцария, 25 марта 2023 года
Акция с требованием не допустить спортсменов России и Белоруссии к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже из-за войны против Украины. Лозанна, Швейцария, 25 марта 2023 года

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр в Италии. Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) заявил, что шести российским и четырем белорусским спортсменам разрешили соревноваться под своими национальными флагами.

"Допускать поднятие флагов государств-агрессоров на Паралимпийских играх в то время, когда Россия продолжает войну против Украины, неправильно – как с моральной, так и с политической точки зрения. Решение допустить Россию и Беларусь под национальными символами игнорирует простую истину: эти флаги и гимны представляют режимы, которые ведут агрессию, разрушают города и используют спорт как оружие для пропаганды. Их нельзя отделить от преступлений, совершенных под их флагом. В современной России даже паралимпийский спорт используется для прославления участников войны против Украины", – написал Сибига в соцсети X.

Он добавил, что поручил послам Украины провести переговоры с официальными лицами в странах, где они находятся, и призвать их не посещать церемонию открытия, если решение МПК не будет отменено.

XS
SM
MD
LG