Киев призывает к бойкоту открытия Паралимпийских игр из-за флагов РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр в Италии. Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) заявил, что шести российским и четырем белорусским спортсменам разрешили соревноваться под своими национальными флагами.



"Допускать поднятие флагов государств-агрессоров на Паралимпийских играх в то время, когда Россия продолжает войну против Украины, неправильно – как с моральной, так и с политической точки зрения. Решение допустить Россию и Беларусь под национальными символами игнорирует простую истину: эти флаги и гимны представляют режимы, которые ведут агрессию, разрушают города и используют спорт как оружие для пропаганды. Их нельзя отделить от преступлений, совершенных под их флагом. В современной России даже паралимпийский спорт используется для прославления участников войны против Украины", – написал Сибига в соцсети X.

Он добавил, что поручил послам Украины провести переговоры с официальными лицами в странах, где они находятся, и призвать их не посещать церемонию открытия, если решение МПК не будет отменено.