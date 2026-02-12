МОК дисквалифицировал украинского скелетониста Гераскевича

Международный олимпийский комитет дисквалифицировал украинского спортсмена-скелетониста Владислава Гераскевича и не позволит ему принять участие в зимней Олимпиаде, которая проходит в Милане и Кортине д'Ампеццо в Италии. Поводом для этого стал, как сообщается, отказ спортсмена подчиниться решению МОК о запрете использовать на тренировках и соревнованиях шлем с фотографиями украинских спортсменов, погибших в ходе войны с Россией.

Как говорится в сообщении МОК, несмотря на множество обсуждений с Гераскевичем, в том числе и на его личной встрече с президентом МОК Кирсти Ковентри, украинский спортсмен "не пошёл ни на одну из форм компромисса".

В МОК подчеркнули, что позволили атлету использовать шлем во время тренировок, а также показать шлем сразу после соревнований - но не во время них. В заявлении подчёркивается, что это нарушило бы установленные правила, и говорится, что Гераскевич неоднократно заявил, что всё равно наденет этот шлем. В МОК заявили, что решение связано не с месседжем, который хотел передать спортсмен, а с самим фактом нарушения правил.

Издание "Суспильне" опубликовало комментарий спортсмена. По мнению Гераскевича, он не нарушил никаких правил и "имели полное право выступать в этом шлеме наравне с другими спортсменами, которые делали что-то похожее в последние дни". Он подчеркнул, что шлем "не нёс политического контекста".

Ранее Гераскевич написал в соцсетях: "Ощущение, что МОК изменяет спортсменам, которые были частью Олимпийского движения, не давая возможности почтить их на спортивной арене, куда эти спортсмены больше никогда не смогут выйти". Одновременно Гераскевич сказал, что на другие нарушения правил МОК, в частности, выступления спортсменов с российским флагом на шлемах, никакой реакции не последовало.

Национальный олимпийский комитет Украины сообщил об официальном ответе МОК по поводу шлема Гераскевича. МОК подчеркнул, что понимает стремление спортсмена почтить память погибших украинских спортсменов. В то же время комитет оставил в силе запрет за использование "персонализированного снаряжения во время соревнований" в соответствии, как следует из ответа, с принципами нейтральности и недопущения политических и иных высказываний во время соревнований. МОК предложил альтернативу - использование черной повязки или ленты.

Поддержку 27-летнему знаменосцу украинской сборной ранее выразил президент Украины Владимир Зеленский. "На его шлеме – портреты наших атлетов, которых убила Россия. Эта правда не может быть неудобной, неуместной или называться политической акцией на спортивных соревнованиях. Это напоминание всему миру о том, что такое современная Россия", - подчеркнул Зеленский.

Зимняя Олимпиада в Милане должна была стать третьей в карьере Гераскевича. В феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине Владислав Гераскевич, проходя возле камеры, показал плакат с надписью No war in Ukraine ("Нет войне в Украине"). Это произошло за несколько дней до российского вторжения.

Ранее украинский шорт-трекист Олег Гандей сообщил, что МОК запретил ему использовать шлем с цитатой писательницы Лины Костенко. Об этом он рассказал "Суспильне". "У меня есть надпись на шлеме Лины Костенко: "Там, где героизм, там нет окончательного поражения". Запретили, сказали, что этот политический лозунг, что это о войне, это нельзя", – цитирует слова спортсмена издание.

Кроме того, в шлеме с надписью Be brave like Ukrainians (Будьте храбрыми, как украинцы) было запрещено выступать украинской фристайлистке Екатерине Коцар. По её словам, в этом шлеме она выступала на турнирах Международной федерации лыжного спорта с 2022 года, но МОК посчитал эту надпись пропагандой.