Киев третью ночь подряд подвергается атаке российских беспилотников. Силы ПВО сбили 10 запущенных из России иранских дронов-камикадзе "Шахед", сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Он также подтвердил информацию о падении обломков сбитых беспилотников в четырёх районах Киева.

Один человек погиб. Его тело обнаружили в ходе тушения пожара в многоквартирном доме в Подольском районе города, написал в телеграме мэр Киева Виталий Кличко.

В Дарницком районе в результате падения обломков разрушен фасад жилого дома. Двое раненых доставлены в больницу.

В Шевченковском районе Киева загорелся балкон жилого дома, пострадали два человека.

Воздушная тревога в ночь на четверг была объявлена в нескольких регионах Украины. Вооруженные силы Украины предупредили в о возможных ударах беспилотниками и ракетами "Калибр" со стороны России.

Тегеран отрицает поставки России ударных беспилотников после начала полномасштабной войны в Украине. При этом Иран заявлял, что направлял Москве небольшую партию дронов, но ещё до вторжения.