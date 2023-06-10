В Одессе из-за атаки дронов погибли три человека

В Одессе из-за российской атаки беспилотниками погибли три человека, более десяти получили ранения. Об этом сообщает украинское оперативное командование "Юг".

Согласно его сообщению, ночью Россия атаковала Одесскую область дронами "Шахед". Все они были уничтожены украинскими силами противовоздушной обороны. В результате взрыва одного из беспилотников возле многоэтажного дома образовалась воронка, в нескольких домах выбило стёкла. Обломки попали в квартиру, в ней возник пожар.

Также дроны атаковали Николаевскую область, сообщили в украинском оперативном командовании. Всего ночная тревога звучала более чем в десяти украинских областях, а также в Киеве.

Назначенный Россией врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ракетных ударах по зданиям, где находятся эвакуированные из затопленных территорий региона. По его словам, в результате атак погибла женщина. В ударах он обвинил "заокеанских военных преступников" и "киевский режим".