Киев в восьмой раз подряд атаковали российские беспилотники

Российские военные в ночь на 3 августа в восьмой раз подряд атаковали Киев ударными дронами "Шахед". По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, украинские силы ПВО на подлёте к Киеву обнаружили и уничтожили "почти полтора десятка воздушных целей".

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские беспилотники атаковали Украину из Брянской области. Все они были уничтожены силами ПВО.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал, что сегодня утром российские военные обстреляли Херсон из артиллерии. Под обстрел попал общественный транспорт, который вез людей на работу. По меньшей мере три человека получили ранения, сообщил Ермак.

Накануне российские войска также ударили по Киеву беспилотниками "Шахед". В результате падения обломков сбитых дронов несколько зданий получили повреждения.

Вчера в ходе атаки российскх беспилотников на Украину пострадала портовая и промышленная инфраструктура города Измаил на Дунае.

Российская армия наносит удары по украинским портам – сразу после того, как Россия объявила о выходе из зерновой сделки 17 июля. Украинские власти считают, что цель Москвы – нарушить экспорт зерна.