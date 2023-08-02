Румыния обвинила Россию в военных преступлениях из-за обстрелов Измаила

Президент Румынии Клаус Йоханнис в среду обвинил Россию в совершении военных преступлений. Его заявление последовало за обстрелом российскими войсками украинского торгового порта Измаил на реке Дунай у границы с Румынией. В результате обстрела пострадали портовая и промышленная инфраструктура.

"Продолжающиеся атаки атаки России на гражданскую инфраструктуру Украины на Дунае, в непосредственной близости от Румынии, неприемлемы — заявил политик. Это военные преступления, и они влияют на способность Украины передавать свои продовольственные товары нуждающимся в них людям в мире".

Город и порт Измаил находится в Одесской области на левом берегу Дуная. Противоположный берег - уже территория Румынии.

Российские войска в ночь на 2 августа атаковали Измаил дронами-камикадзе. Генеральная прокуратура Украины подтвердила, что в результате атаки в порту повреждены элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения , а также здание морского вокзала. Порт остановил работу. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что пострадали 40 тысяч тонн зерна, готового к отправке.

Агентство Reuters сообщает, что после росийского обстрела Измаила мировые цены на пшеницу поднялись на 5% по данным Чикагской товарной биржи. В устье Дуная после удара по Измаилу скопились суда, которые пока опасаются заходить в украинские порты на этой реке.