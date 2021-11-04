Киев включил Максима Галкина в список угроз нацбезопасности

Украина внесла российского юмориста и телеведущего Максима Галкина в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.



Согласно данным сайта министерства культуры и информационной политики, Галкина внесли в список 3 ноября по представлению Службы безопасности Украины (СБУ). Всего он насчитывает 259 имен.

Ранее СБУ неоднократно запрещала въезд в страну российским артистам, которых Киев считает угрозой государственной безопасности. В их числе – Олег Газманов, Надежда Бабкина, Юрий Шевчук, Земфира, Филипп Киркоров, рэпер Моргенштерн. Одной из причин попадания в список и отказа во въезде на Украину являются гастроли в аннексированном Россией Крыму.

Черный список, в который в основном внесены российские деятели культуры, создали на Украине в 2015 году. Его формирует министерство культуры и информационной политики по обращениям Национального совета по телевидению и радиовещанию, Совета национальной безопасности и обороны Украины и СБУ. Фильмы с участием внесенных в него актёров запрещают к показу в стране.