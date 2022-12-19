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Киев вновь подвергся атаке бесплотников

Киев в ночь на понедельник подвергся атаке беспилотников. Воздушная тревога длилась около трёх часов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в Соломенском и Шевченковском районах города.

Глава городской военной администрации Киева Сергей Попко утром в понедельник заявил, что ночью столицу Украины атаковали более 20 иранских беспилотников "Шахед", около 15 из них были сбиты средствами ПВО.

В результате атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы ликвидируют последствия. Сообщается о двух пострадавших.

Накануне в Киеве удалось полностью возобновить работу системы теплоснабжения после последней российской ракетной атаки.

В пятницу, 16 декабря, российские военные выпустили по Киеву 40 ракет. В украинской столице после атаки возникли проблемы с водоснабжением и теплом из-за аварийных отключений света.

  • С середины октября российская армия регулярно наносит массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре. В результате этого повреждения получили все крупные ТЭС и ГЭС Украины.
  • Украина расценивает бомбёжки гражданской инфраструктуры как военные преступления.

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