Киев впервые за месяц атаковали российские беспилотники

Минувшей ночью по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога в связи с очередной атакой российских беспилотников – главным образом, дронов-камикадзе "Шахед" иранского производства. В частности, впервые почти за месяц нападению подвергся Киев.

Как сообщили городские власти, все восемь беспилотников, направленные на украинскую столицу были обнаружены и сбиты. По предварительным данным, жертв и разрушений в результате атаки нет.

В то же время в Полтавской области в результате удара беспилотником был разрушен объект гражданской инфраструктуры в районе Полтавы. Возник пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Власти Киева связали возобновление атак на город с тем, что российские войска получили новую партию иранских беспилотников. Ранее об этом же говорили в ВСУ, где определили новую партию дронов по маркировке.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в своей утренней сводке в пятницу, что в общей сложности Россия минувшей ночью запустила по Украине не менее 10 беспилотников "Шахед-136". Восемь из них были сбиты. В свою очередь командование Воздушных сил ВСУ заявило, что всего было запущено до 12 дронов-камикадзе, подтвердив, что восемь из них сбили.

В целом за прошедшие сутки российские военные нанесли по территории Украины 23 авиационных удара, сообщает генштаб ВСУ.