Россия атаковала Одесскую область беспилотниками "Шахед"

В ночь на 19 апреля российские военные атаковали Одесскую область беспилотниками иранского производства "Шахед" . Об этом сообщил глава Одесской районной военной администрации Юрий Крук.

По предварительным данным, люди в результате атаки не пострадали. Есть попадание в объект гражданской инфраструктуры, говорится в сообщении. На месте происшествия произошел пожар.

Украинское командование "Юг" уточнило, что под удар попал "объект рекреационной инфраструктуры".

10 из 12 ударных дронов были сбиты системой ПВО, уточнили в Одесской областной дминистрации.

Ранее сообщалось, что в Одессе были слышны звуки взрывов. В городе объявили воздушную тревогу.

Накануне украинские ПВО сообщили, что вечером во вторник сбили в районе Запорожья и Днепра семь беспилотников, в том числе шесть "Шахедов".

Вчера же стало известно, что Германия передала Киеву первую систему ПВО "Пэтриот" и ракеты к ней, количество которых не уточняется. На сайте правительства ФРГ говорится, что сроки поставок и их комплектация не указываются из соображений безопасности.

В США ведется подготовка украинских военных для работы с этим комплексом, после чего Киеву будут поставлены две батареи ЗРК "Пэтриот" по 8 пусковых установок. Они могут встать на боевое дежурство в конце апреля-начале мая этого года.