Киевский вуз лишил Александра Лукашенко звания почётного доктора

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко лишил Александра Лукашенко звания почётного доктора, сообщила украинская служба Би-би-си. Это первое подобное решение за всю историю университета.

Поводом стал арест оппозиционера Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги после вынужденной посадки 23 мая в аэропорту Минска самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины – Вильнюс. После этого ректор КНУ Владимир Бугров призвал учёный совет лишить Лукашенко почётного звания. Для этого члены совета провели голосование в тайном режиме.

"Считаю, что Александр Лукашенко не достоин звания почётного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям нашего университета", – писал в Facebook Владимир Бугров.

Ранее – в августе 2020 года – лишить Лукашенко звания почетного доктора призывали студенты и выпускники киевского вуза.

Звание почётного доктора Лукашенко получил в 2009 году, когда приезжал в Киев с официальным визитом. Президентом Украины в то время был Виктор Ющенко.



На церемонии Лукашенко назвали "выдающимся политическим и государственным деятелем". Владимир Бугров рассказал белорусским активистам, что решение принималось по инициативе Ющенко и символизировало "проявление уважения Украины ко всему белорусскому народу, а не только к руководителю страны". Лукашенко к тому времени уже был у власти в Беларуси 15 лет и подавлял оппозицию.

Звание почётного доктора КНУ присуждается за вклад в науку или за заслуги перед отраслью. Эта награда также называется honoris causa, что в переводе с латинского означает "в знак почёта". Поэтому кроме учёных её также присуждают и политикам.

Сейчас в списке КНУ более 80 почётных докторов. Среди них пять бывших президентов: Билл Клинтон (США), Альгирдас Бразаускас (Литва), Вацлав Гавел (Чехия), Михаил Саакашвили (Грузия), Нурсултан Назарбаев (Казахстан). А также действующие президенты: Ильхам Алиев (Азербайджан), Реджеп Эрдоган (Турция), Эмомали Рахмон (Таджикистан).

Другой украинский вуз – Киево-Могилянская академия – в 2004 году лишила аналогичного статуса первого президента Украины Леонида Кравчука (1991–1994 гг). По словам бывшего президента института Вячеслава Брюховецкого, это произошло из-за того, что Кравчук "прекрасно знал" о фальсификации выборов в пользу Виктора Януковича, но не противостоял этому.