Ким Чен Ын и Лукашенко поздравили Путина с Днём России

Северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил российского президента Владимира Путина с Днём России, который отмечается 12 июня. В его телеграме, которую опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Ким, прямо не упоминая войну в Украине, выразил Путину поддержку.

"Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что сегодня борьба российского народа против усиливающейся угрозы и вызова враждебных сил, пытающихся подорвать суверенитет, безопасность и мирную жизнь страны, встречает новую переломную фазу", — говорится в частности в документе. В нём также сказано о дружбе между российским и северокорейским народами и о том, что "народ КНДР оказывает полную поддержку и солидарность российскому народу в его тотальной борьбе за осуществление священного дела по сохранению суверенных прав".

КНДР - одна из трёх стран мира, кроме самой России и Сирии, признавших объявленную Москвой аннексию четырёх украинских областей осенью прошлого года. В ходе войны сообщалось о поставках оружия в Россию из КНДР, официально они не подтверждены.

С Днём России Путина поздравил также белорусский руководитель Александр Лукашенко. Он пожелал жителям России "мира и согласия" и отметил, что политика Путина, по его мнению, "последовательно укрепляет позиции на международной арене". Поступили поздравления и от ряда других лидеров стран, которые Москва считает дружественными.

День России — государственный праздник, который отмечается ежегодно 12 июня. 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, это событие многие историки и политологи считают одним из важных шагов на пути к распаду СССР. Публично сожалея о распаде Советского Союза, нынешние власти России не стали отказываться от праздника, напротив, они используют его в пропагандистских целях.

Минобороны России записало в качестве поздравления с праздником видеоряд с военнослужащими, читающими стихотворение "Я – русский! Спасибо, Господи!". Бывший президент Дмитрий Медведев опубликовал в телеграме картинку киевского Майдана независимости с российским флагом.

Владимир Путин, как ожидается, вручит сегодня в Кремле звёзды героев труда награждённым этим званием.

Независимые российские СМИ, выступающие против войны в Украине, в День России проводят марафон солидарности с политзаключёнными.

Выступающий против войны художник Philippenzo (Филипп Козлов) в честь Дня России сделал в Москве свою новую работу "Изроссилование", сообщает "Сота". "То, что сегодня творит эта страна, иным словом назвать не получается", — написал он в своём канале.