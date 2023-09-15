Ким Чен Ын посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил заводы по производству военной и гражданской авиации в Комсомольске-на-Амуре, завершив визит в Россию. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
По его словам, Ким Чен Ын побывал на авиазаводе имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, где производят истребители Су-35 и Су-57. Кроме того, глава КНДР ознакомился с производством гражданских самолетов SJ-100 на предприятии ПЦ "Яковлев". Из Комсомольска-на-Амуре Ким Чен Ын на бронепоезде уехал в Пхеньян.
После визита в Россию Ким Чен Ына внесли в базу украинского сайта "Миротворец" за "пособничество России", а также "покушение на суверенитет и территориальную целостность" Украины".
Ким Чен Ын приехал в Россию 13 сентября для переговоров с Владимиром Путиным. Он посетил космодром "Восточный", где ознакомился с инфраструктурой по запуску космических ракет-носителей.
На переговорах Ким Чен Ын сказал, что Пхеньян хочет развивать отношения, поскольку всегда поддерживал "все решения президента Путина и правительства России". Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия откажется от санкций против КНДР. По его словам, санкции "принимались в совершенной другой геополитической обстановке". В закрытой части переговоров принимал участие также министр обороны России Сергей Шойгу.
- Ранее СМИ сообщили, что северокорейский лидер намерен обсудить с Путиным сотрудничество в оружейной сфере. Вероятно, Москва и Пхеньян ведут переговоры о поставках в Россию северокорейского оружия и боеприпасов, чтобы использовать их на войне в Украине. Москва в обмен на боеприпасы может предложить Пхеньяну зерно, нефть, военные технологии и деньги в валюте. Власти России также заявляли, что готовы принять северокорейских трудовых мигрантов и отправить их восстанавливать оккупированный Донбасс.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможные поставки вооружения, заявил, что Россия будет строить взаимоотношения с соседями, "как выгодно ей и соседям". По его словам, возможно взаимодействие в "чувствительных сферах", но это не должно быть предметом обеспокоенности третьей стороны.
- С начала 2023 года КНДР провела полтора десятка пусков ракет. В течение 2022 года Северная Корея запустила около 70 ракет разной дальности. В ходе этих учений КНДР систематически запускала ракеты в сторону Японии и Южной Кореи. Также в 2023 году КНДР пыталась запустить военный спутник и проводила испытания подводной лодки с тактическим ядерным оружием.
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