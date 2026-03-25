Кинокритика Екатерину Барабаш заочно приговорили к 5 годам

Суд в подмосковном Пушкино заочно приговорил журналистку и кинокритика Екатерину Барабаш к пяти годам колонии общего режима по делу о распространении "фейков" о российской армии. Об этом она сообщила на своей странице в фейсбуке.

Поводом для возбуждения дела стали четыре поста кинокритика в фейсбуке. Три из них к моменту ее задержания в феврале 2025 года уже были удалены, еще в одном она писала о российских бомбежках в Украине. В этих постах, как считает следствие, "содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации на территории другого государства".

Вскоре после задержания суд отправил Барабаш под домашний арест, однако ей удалось покинуть Россию. В мае 2025 года стало известно, что она находится в Париже. По словам Барабаш, покинуть Россию и перебраться во Францию ей помогла организация "Репортеры без границ".