"Бессильная злоба власти". Новые приговоры уехавшим из России

В России растёт количество уголовных дел, заведённых против уехавших из страны антивоенных активистов и журналистов, признанных иностранными агентами. По данным на конец 2025 года, под уголовным преследованием находится каждый третий человек с таким статусом. После ужесточения законодательства об иноагентах штамповать дела против них стало значительно проще. Новости о заочно вынесенных приговорах с огромными сроками приходят из России почти каждый день.

Сбежавшая из-под домашнего ареста в России журналистка и кинокритик Екатерина Барабаш сообщила, что в среду суд города Пушкино Московской области осудил её на пять лет колонии общего режима. Барабаш обвинялась в распространении так называемых военных фейков. Покинуть страну ей удалось при помощи организации "Репортёры без границ" (RSF). После этого журналистку объявили в розыск. Сейчас она живёт во Франции.

24 марта стало известно, что Самарский областной суд заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима башкирского активиста Руслана Габбасова. Одного из фигурантов "Баймакского дела" обвиняли в организации массовых беспорядков, участии в деятельности "нежелательной организации" и нарушении порядка деятельности "иностранного агента". В тот же день Таганский районный суд Москвы заочно приговорил журналистку "Дождя" Валерию Кичигину к 10 годам лишения свободы. Её обвинили в распространении военных фейков по двум эпизодам: она репостнула статью журналиста Дмитрия Колезева о массовых убийствах в украинской Буче и выложила в инстаграм сторис о российско-грузинской войне 2008 года.

Также во вторник суды в Москве заочно вынесли приговоры журналистке Ксении Лученко и ведущей "Дождя" Валерии Ратниковой по делам о распространении "фейков" об армии. Лученко назначили восемь лет колонии, Ратниковой – 7,5 лет. Ей вменили четыре поста в телеграм-каналах, в которых журналистка рассказывала о Буче и Мариуполе, об изнасилованиях украинок российскими военными и мародёрстве солдат. Осенью 2025 года Ратникову объявили в розыск. Против неё заведено уголовное дело об "уклонении от исполнения обязанностей иноагента". Лученко находится в реестре "террористов и экстремистов", она тоже в розыске.

В дополнение ко всему на этой неделе мировой суд в Петербурге приговорил к 320 часам обязательных работ рэпера Оксимирона за неисполнение обязанностей иноагента. Музыкант отказался ставить соответствующую плашку на посты в Telegram. Прокурор просила заочно приговорить его к 400 часам обязательных работ. Мирона Фёдорова признали иностранным агентом в октябре 2022 года, а в мае 2024 объявили в розыск. Музыканту запретили вести социальные сети.

19 марта в России был объявлен в розыск правозащитник Лев Пономарёв – руководитель движения "За права человека" и один из создателей общества "Мемориал". Пономарёву 84 года, в декабре 2020 года Минюст внёс его в реестр иностранных СМИ, выполняющих функцию иноагента. Фактически, правозащитник стал первым физическим лицом в этом списке. По какой именно статье УК его разыскивают, не уточняется. Комментируя его объявление в розыск, Пономарёв заявил, что "Россия переходит к массовым политическим репрессиям".

Смысл этих политических репрессий – не только запугать оставшихся, но и основательно затруднить жизнь тем, кто уехал, но получил в России срок и приговор, полагает адвокат проекта "Первый отдел" Евгений Смирнов:

– Сейчас мы видим непривычно больше таких приговоров, потому что несколько месяцев назад вступили в силу поправки, позволившие судам заочно выносить приговоры по ряду категорий дел, в том числе, по делам об иностранных агентах. Сам факт возбуждения дела создаёт большие проблемы для человека. Со стороны российских властей это требует минимального количества усилий, но уголовное преследование и приговор – это серьёзная головная боль для человека, даже если он уехал. Скоро многие из тех, у кого истекает срок загранпаспорта, столкнутся с тем, что не смогут получить новый документ, удостоверяющий их личность за пределами страны.

Без него будет практически невозможно продлять ВНЖ или получать визы. В том месте, где они находятся, им будет нужно приобретать новый статус - либо просить о беженстве, либо получать какой-то новый проездной документ в случае, если у человека есть ВНЖ. Второй момент – когда человека объявляют в розыск, он сталкивается с большими сложностями во время перемещений по миру. Их степень зависит от того, внесли его в базу Интерпола или нет. Многим сейчас закрыта дорога в страны СНГ, потому что это большие риски. Даже если мы возьмём Армению, риски быть выданным оттуда не такие большие, но, в любом случае, придётся пройти процедуру рассмотрения запроса России об экстрадиции. Человек с уголовным преследованием и приговором точно не может вернуться в Россию. У него есть риски, связанные с арестом имущества.

О том, можно ли себя как-то обезопасить или снизить эти риски, говорить сложно. Это зависит от положения конкретного человека. Для многих важны документы из материалов уголовного дела - чтобы получить какой-то статус защиты в безопасной стране. Такие документы необходимы, чтобы держать руку на пульсе, знать про розыск, про то, как развивается уголовное дело. Всем, кто чувствует, что находится под рисками, нужно приготовить документы, желательно заказать второй загранпаспорт, оформить необходимые доверенности. Мы знаем, что рассматривается законопроект, фактически поражающий россиян, которые находятся в розыске, во всех правах. Они не смогут получать никакие консульские услуги – будет невозможно оформить доверенность, получить загранпаспорт. Нужно всё это подготовить, и желательно избавиться от имущества в России, – советует адвокат Евгений Смирнов.

Среди объявленных в розыск и покинувших Россию общественных деятелей - социолог Игорь Эйдман. В декабре прошлого года ему предъявили обвинения по статьям о распространении "фейков об армии РФ", участии в "нежелательной организации", а также в нарушении законодательства об "иноагентах" из-за отсутствия маркировки. В 2023 году российский Минюст внёс Эйдмана в список так называемых "иностранных агентов", а в октябре 2025 года его включили в "перечень экстремистов и террористов". По этой статье Эйдмана могут приговорить к 25 годам лишения свободы.

Социолог полагает, что рост репрессий в России связан не только с желанием напугать оставшихся в стране и испортить жизнь тем, кто уехал. Это свидетельствует о глубоком кризисе, в котором оказалась власть на пятый год войны с Украиной:

– Конечно, рост таких приговоров - это не случайное совпадение. Это естественное следствие развития той кампании по запугиванию эмигрантов, свободных журналистов, правозащитников, которые вырвались из страны. Для чего это делается – я, честно говоря, не понимаю. В Советском Союзе диссидентов, которые уезжали за границу или которых высылали за границу, заочно в стране не осуждали. Потому что это смешно, они же физически не могут дотянуться до людей, зачем имитировать какие-то приговоры? Понятно, что они не заинтересованы в том, чтобы эти люди возвращались, так никто и не возвращается. Всем понятно, что если они вернутся, то их посадят, как Алексея Навального. Мне кажется, что такими приговорами российские власти показывают свою бессильную злобу. Они не могут дотянуться до этих людей, но символически осуждают их на какие-то сроки, чтобы запугать тех, кто остался. Но они этим заниматься и не прекращали.

Эмигрантов этими приговорами, конечно, не запугать, понятно, что это не имеет последствий. Люди продолжают делать то, что делали. Но у меня есть такое нехорошее подозрение, что вслед за этой кампанией, назовем её кампанией бессильной злобы против эмигрантов, начнутся какие-то конкретные террористические насильственные действия против тех, кто уехал из России. В истории, в том числе, и советской, это было не раз: вспомним похищения и убийства генералов Александра Кутепова и Андрея Миллера, убийства Льва Троцкого и бывшего советского агента Игнатия Рейсса. Подобных историй - множество. С точки зрения Кремля и спецслужб, в этом есть своя порочная логика – раз они объявляют кого-то преступником, но не могут наказать их "законным" путём, они наказывают человека незаконным путём, с помощью каких-то насильственных действий, террористических атак, убийств, избиений. Я надеюсь, что моё подозрение не оправдается, но такая мысль, к сожалению, приходит в голову.



Число приговоров растёт на фоне блокировок интернета и Telegram, за это Владимира Путина критикуют даже его ярые сторонники. Недавно был странный вброс черновой записи выступления Путина к 8 марта, где он выглядит жалким больным старикашкой. Появляются вбросы социологических опросов, которые свидетельствуют о понижении рейтинга Путина и стремлении россиян к тому, чтобы война прекратилась. Всё это свидетельствует о глубоком кризисе в российской верхушке. Она не может справиться с угрозами, боится собственной тени и стреляет себе в ногу. Те же блогеры, которые выступают против блокировок Telegram, заступаются за него не просто так. Хотя Telegram давно был превращён в инструмент российской пропаганды, власти в панике его закрывают. Но отключение мобильного интернета сильно бесит российских граждан – молодежь и средний класс. Когда режим в кризисе, он начинает предпринимать саморазрушительные действия, которые приближают его конец, – уверен Игорь Эйдман.







