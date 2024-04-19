Киносети в России отказываются от пиратских иностранных фильмов

Крупные сети российских кинотеатров убирают из афиш так называемое "предсеансное обслуживание", под видом которого ранее показывали голливудские фильмы, недоступные для легального просмотра в России из-за санкций. На это обратил внимание РБК.

Так, по данным "Яндекс Афиши", на которые ссылается издание, вторая часть фильма "Дюна", которая месяц назад демонстрировалась в десятках кинотеатров Москвы и Петербурга, пропала из расписания "предсеансного обслуживания" киносетей "Синема Стар" и "Киномакс". Ранее её активно показывали в паре с российскими короткометражками, на которые по этой схеме на самом деле продаются билеты. "Дюна", по подсчетам РБК, за неделю в прокате собрала в России более 110 миллионов рублей.

В начале апреля Ассоциация владельцев кинотеатров выступила с призывом к кинотеатрам поддержать российские фильмы и полностью отказаться от схемы предсеансного обслуживания в период c 18 апреля по 12 мая. Ряд дистрибуторов направили владельцам кинотеатров письма, в которых "предлагали" не показывать в эти даты пиратские голливудские фильмы. В противном случае кинотеатры угрожали лишить доступа к фильмам, легально распространяемым дистрибуторами.

Глава агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил РБК, что "подобный ультиматум — оставить сети без легального контента — звучит серьёзно". Кроме того, он не исключает, что "по истечении заявленного срока — с 18 апреля по 12 мая — эта практика будет носить постоянный характер, а объем „теневого“ проката сократится до минимума".