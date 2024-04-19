Киносети в России отказываются от пиратских иностранных фильмов

Крупные сети российских кинотеатров убирают из афиш так называемое "предсеансное обслуживание", под видом которого ранее показывали голливудские фильмы, недоступные для легального просмотра в России из-за санкций. На это обратил внимание РБК.
Так, по данным "Яндекс Афиши", на которые ссылается издание, вторая часть фильма "Дюна", которая месяц назад демонстрировалась в десятках кинотеатров Москвы и Петербурга, пропала из расписания "предсеансного обслуживания" киносетей "Синема Стар" и "Киномакс". Ранее её активно показывали в паре с российскими короткометражками, на которые по этой схеме на самом деле продаются билеты. "Дюна", по подсчетам РБК, за неделю в прокате собрала в России более 110 миллионов рублей.
В начале апреля Ассоциация владельцев кинотеатров выступила с призывом к кинотеатрам поддержать российские фильмы и полностью отказаться от схемы предсеансного обслуживания в период c 18 апреля по 12 мая. Ряд дистрибуторов направили владельцам кинотеатров письма, в которых "предлагали" не показывать в эти даты пиратские голливудские фильмы. В противном случае кинотеатры угрожали лишить доступа к фильмам, легально распространяемым дистрибуторами.
Глава агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил РБК, что "подобный ультиматум — оставить сети без легального контента — звучит серьёзно". Кроме того, он не исключает, что "по истечении заявленного срока — с 18 апреля по 12 мая — эта практика будет носить постоянный характер, а объем „теневого“ проката сократится до минимума".
- После начала полномасштабного российского вторжения в Украину основные голливудские кинопроизводители – Warner Bros., Universal, Paramount, Disney и Sony – приостановили прокат и лицензирование своей продукции в России, некоторые из них потом окончательно ушли с российского рынка.
- Российские предприниматели просили власти выделить субсидии для кинотеатров или разрешить показывать пиратские фильмы, но им отказали. Некоторые нашли лазейки в законодательстве и показывали пиратские копии фильмов под видом "киноклубов" или по схеме предсеансного обслуживания.
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