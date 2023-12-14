Кинотеатры Литвы отказались показывать мультфильм Хаяо Миядзаки

Кинотеатры Литвы отказались от показа последнего мультфильма японского аниматора Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица". В заявлении кинотеатров, которое цитирует литовское издание LRT, указано, что организация-прокатчик мультфильма - эстонская компания Artgene - имеет связи с Россией. Также была отменена лекция российского кинокритика Антона Долина, которую он должен был прочесть на премьере фильма в Вильнюсе.

Авторы заявления выразили подозрение, что часть прибыли от проката фильма может уйти в Россию. "Литовское кинематографическое сообщество призывает и другие страны Балтии отреагировать на эту информацию и возможные вредоносные действия России в отношении балтийской экономики и киноиндустрии, а также не позволить нажиться государству агрессору", - указано в документе.

Подробности связей Artgene с Россией не уточняются. В заявлении говорится, что на странице представителя Artgene в LinkedIn тот писал об опыте организации проката японских фильмов в России.

Компания Artgene - правообладатель "Мальчика и птицы" в странах Балтии - сообщила, что предоставила доказательства, что прибыль от проката в балтийских странах не идёт в Россию, и ни одна российская компания не является бенефициаром Artgene. Её представитель Алексей Бажин назвал позицию литовских кинотеатров провокационной и необоснованной.

Кинокритик Антон Долин, чья лекция на премьере мультфильма не сможет состояться, сообщил также, что отмене подверглись и два других мероприятия с его участием - лекция о кинематографических итогах года 14 декабря и показ фильма украинско-германского режиссёра Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст" в Вильнюсе 15 декабря.