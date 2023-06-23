Власти Израиля и Кипра ведут переговоры о закупке Никосией списанных израильских танков "Меркава". Их покупка может позволить Кипру передать стоящие на вооружении российские танки Украине. Об этом пишет газета "Гаарец".

Переговоры о покупке танков газете подтвердили источники, близкие к обеим сторонам возможной сделки. 15 июня о заинтересованности неназванной европейской страны в израильских танках сообщал израильский новостной сайт Ynet.

Сделка с Кипром может стать первым экспортным контрактом для израильских танков, они ещё никогда не экспортировались за границу. Ynet сообщал, что разрешение на поставки должны дать Соединённые Штаты: в танках “Меркава” используются американские комплектующие.

По данным "Гаарец", Кипр может получить танки "Меркава Mk.3", чьё серийное производство началось в 1990 году. Они были выведены из состава израильских вооружённых сил в последние годы. Сумма предполагаемого контакта не раскрывается.

С середины 1990-х годов на вооружении Национальной гвардии Кипра состоят российские танки Т-80У, аналогичные используемым в украинской армии. В октябре представитель правительства страны в интервью The New York Times говорил, что Кипр готов рассмотреть вопрос о передаче их Украине, если армия быстро получит замену оружием "аналогичной мощности и возможностей".

Позже президент Кипра заявил, что такой вариант сейчас не рассматривается. Источники "Гаарец" близкие к правительству Кипра говорят, что передача Т-80 Украине после покупки израильских танков не предполагается. Российский экспертный Центр анализа стратегий и технологий предположил, что "Меркавы" закупаются на замену устаревшей технике французского производства.