Кипр закрыл все визовые центры на территории России

Посольство Кипра сообщило о прекращении работы визовых центров в России. С 15 июня подать заявление на получение визы можно будет только напрямую в консульском отделе посольства в Москве, а также в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.

В дипмиссии пояснили, что 13 июня истекает срок действия договора с компанией BLS International, которая оказывала визовые услуги. В связи с этим приём заявлений через визовые центры будет прекращен. Заявителям, подавшим документы до 11 июня, необходимо получить паспорта в тех визовых центрах, где были оформлены заявления.

В посольстве заявили, что рассчитывают в ближайшее время подписать новое соглашение с внешним оператором визовых услуг. До этого момента все документы на визу необходимо подавать лично, предоставляя полный комплект оригиналов и копий. Также заявителям рекомендовали обращаться за визой не позднее чем за 15 дней до поездки.

Дополнительную нагрузку на консульства может создать требование о личной сдаче биометрических данных, действующее с октября 2025 года. После введения новых правил у консульских учреждений уже возникали очереди.

Кипр открыл сеть визовых центров BLS International в России только в декабре 2025 года. Офисы начали работу в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. До этого оформить кипрскую визу можно было только через консульства.

Сейчас россияне могут въезжать на Кипр как по национальной кипрской визе, так и по действующей шенгенской визе другой страны. Несмотря на членство в Евросоюзе, Кипр не входит в Шенгенскую зону и сохраняет собственный визовый режим.

После начала полномасштабной войны России против Украины власти Кипра усилили контроль за соблюдением санкций Евросоюза и финансовой деятельностью российских бизнесменов. Республика также начала пересматривать решения о предоставлении гражданства по программе "золотых паспортов". В результате чего кипрского гражданства были лишены десятки инвесторов, в том числе бизнесмены Олег Дерипаска и Михаил Гуцериев.